RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:04

  BIGor написав:А чего я должен покупать за 100 куе неликвид 1950-хх годов?

Купляйте за 50 000 новобуд. :mrgreen:
Можливо, відомий бучанський програміст продасть вам свій підвал за 25 000.
Там вже є лінолеум і диван. :oops:

Взагалі, ці розмови типу "я - принц, подавайте мені білого коня і маєток на пагорбі. Який ще совкошлак, яка робоча конячка????" - зазвичай ведуть люди, які не здатні заробити навіть на той славетний підвал в Єпенях.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22503
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:55

  Frant написав:
  BIGor написав:А чего я должен покупать за 100 куе неликвид 1950-хх годов?

Купляйте за 50 000 новобуд. :mrgreen:
Можливо, відомий бучанський програміст продасть вам свій підвал за 25 000.
Там вже є лінолеум і диван. :oops:

Взагалі, ці розмови типу "я - принц, подавайте мені білого коня і маєток на пагорбі. Який ще совкошлак, яка робоча конячка????" - зазвичай ведуть люди, які не здатні заробити навіть на той славетний підвал в Єпенях.

Тупа в Вас логіка знову переходити на особистості. Де ГОСТ професор?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5583
З нами з: 19.09.10
Подякував: 944 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:22

  BIGor написав:
  Frant написав:
  BIGor написав:А чего я должен покупать за 100 куе неликвид 1950-хх годов?

Купляйте за 50 000 новобуд. :mrgreen:
Можливо, відомий бучанський програміст продасть вам свій підвал за 25 000.
Там вже є лінолеум і диван. :oops:

Взагалі, ці розмови типу "я - принц, подавайте мені білого коня і маєток на пагорбі. Який ще совкошлак, яка робоча конячка????" - зазвичай ведуть люди, які не здатні заробити навіть на той славетний підвал в Єпенях.

Тупа в Вас логіка знову переходити на особистості. Де ГОСТ професор?

А що, пан аудитор не може трохи напружитись і поритись в Інтернеті?
Думка, що цегляні багатоквартирні будови служать 50-70 років - абсолютно хибна.

https://morflot.su/srok-sluzhby-zdanija-gost/

Які ми гонорові! Якихось 30 років назад дірявий Жигуль і квартира в райцентрі була за щастя.

А зараз публіка крутить хвостом - давай їй Мерседес і новобуд 150 м2 в столиці, і за 5 копійок
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22503
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:32

А успіх завжди там, де... © ;)))

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2303
З нами з: 18.03.21
Подякував: 71 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 22:26

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:Якихось 30 років назад дірявий Жигуль

Просто його вже нема. Він був 30 років назад дирявий, а через ще 5 зник повністю.
А нормальна машина ще трохи їздить.
Ну не робили совєти нічого на роки. Ну може хіба ракети Сатана. Але точно не хрущі.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6154
З нами з: 15.02.09
Подякував: 369 раз.
Подякували: 1566 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:27

  Hotab написав:
  Frant написав:Якихось 30 років назад дірявий Жигуль

Просто його вже нема. Він був 30 років назад дирявий, а через ще 5 зник повністю.
А нормальна машина ще трохи їздить.
Ну не робили совєти нічого на роки. Ну може хіба ракети Сатана. Але точно не хрущі.

У людей якесь спотворене уявлення про нерухомість)))
Дерев,яні хати в селах стоять по 150 років))) Аби дах цілий був.
Для цегляного будинку, який збудований згідно ГОСТ - цей термін не меньший. :wink:

Тут форум про те, що краще купити при лімітованому бюджеті: недорогу "вторинку" в Києві, біля метро - чи дешевий новобуд в Єпенях. Другий варіант - насправді недешевий:потрібен автомобіль, цистерна бензину щорічно, щоденно 2-3 години власного життя на дорогу, відсутність шкіл і дитсадків поруч, перебої з електрикою і т.п. :wink:

  Hotab написав:Просто його вже нема. Він був 30 років назад дирявий, а через ще 5 зник повністю.

Від,їдьте від Києва на 30 км - там донині повно "Жигулів" і "Москвичів". На жаль, всі на ходу. :cry: Тільки обережно - щоб вони не таранили вас часом. :?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22503
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:03

Флай, може оточиш Киїів на дальньому кільці?))))


Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2303
З нами з: 18.03.21
Подякував: 71 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 72737475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9133, 9134, 9135
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
91346 13785707
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 11:56
airmax78
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2167, 2168, 2169
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21680 4054610
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 11:37
Успіх
Буча или Вышгород, куда лучше переехать? 1, 2
Помещик » Чет 20 сер, 2020 15:16
19 11150
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 22:15
fox767676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.