Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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BIGor написав:А чего я должен покупать за 100 куе неликвид 1950-хх годов?
Купляйте за 50 000 новобуд. Можливо, відомий бучанський програміст продасть вам свій підвал за 25 000. Там вже є лінолеум і диван.
Взагалі, ці розмови типу "я - принц, подавайте мені білого коня і маєток на пагорбі. Який ще совкошлак, яка робоча конячка????" - зазвичай ведуть люди, які не здатні заробити навіть на той славетний підвал в Єпенях.
BIGor написав:А чего я должен покупать за 100 куе неликвид 1950-хх годов?
Купляйте за 50 000 новобуд. Можливо, відомий бучанський програміст продасть вам свій підвал за 25 000. Там вже є лінолеум і диван.
Взагалі, ці розмови типу "я - принц, подавайте мені білого коня і маєток на пагорбі. Який ще совкошлак, яка робоча конячка????" - зазвичай ведуть люди, які не здатні заробити навіть на той славетний підвал в Єпенях.
Тупа в Вас логіка знову переходити на особистості. Де ГОСТ професор?
BIGor написав:А чего я должен покупать за 100 куе неликвид 1950-хх годов?
Купляйте за 50 000 новобуд. Можливо, відомий бучанський програміст продасть вам свій підвал за 25 000. Там вже є лінолеум і диван.
Взагалі, ці розмови типу "я - принц, подавайте мені білого коня і маєток на пагорбі. Який ще совкошлак, яка робоча конячка????" - зазвичай ведуть люди, які не здатні заробити навіть на той славетний підвал в Єпенях.
Тупа в Вас логіка знову переходити на особистості. Де ГОСТ професор?
А що, пан аудитор не може трохи напружитись і поритись в Інтернеті? Думка, що цегляні багатоквартирні будови служать 50-70 років - абсолютно хибна.
Frant написав:Якихось 30 років назад дірявий Жигуль
Просто його вже нема. Він був 30 років назад дирявий, а через ще 5 зник повністю. А нормальна машина ще трохи їздить. Ну не робили совєти нічого на роки. Ну може хіба ракети Сатана. Але точно не хрущі.
Frant написав:Якихось 30 років назад дірявий Жигуль
Просто його вже нема. Він був 30 років назад дирявий, а через ще 5 зник повністю. А нормальна машина ще трохи їздить. Ну не робили совєти нічого на роки. Ну може хіба ракети Сатана. Але точно не хрущі.
У людей якесь спотворене уявлення про нерухомість))) Дерев,яні хати в селах стоять по 150 років))) Аби дах цілий був. Для цегляного будинку, який збудований згідно ГОСТ - цей термін не меньший.
Тут форум про те, що краще купити при лімітованому бюджеті: недорогу "вторинку" в Києві, біля метро - чи дешевий новобуд в Єпенях. Другий варіант - насправді недешевий:потрібен автомобіль, цистерна бензину щорічно, щоденно 2-3 години власного життя на дорогу, відсутність шкіл і дитсадків поруч, перебої з електрикою і т.п.
Hotab написав:Просто його вже нема. Він був 30 років назад дирявий, а через ще 5 зник повністю.
Від,їдьте від Києва на 30 км - там донині повно "Жигулів" і "Москвичів". На жаль, всі на ходу. Тільки обережно - щоб вони не таранили вас часом.
Hotab написав:Просто його вже нема. Він був 30 років назад дирявий, а через ще 5 зник повністю. А нормальна машина ще трохи їздить. Ну не робили совєти нічого на роки. Ну може хіба ракети Сатана. Але точно не хрущі.
Вокруг себя оглянитесь. Больше 50% вокруг сделано в СССР. Большинство индустриальных обьектов (%в 80-90 так точно ) Просто перекручивать не надо.