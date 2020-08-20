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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:29
Немає світла, опалення, каналізації: 25 багатоповерхівок Ірпеня відрізані від цивілізації
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:31
просто чудово.
Дешева рибка - погана юшка!
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:41
Согласен. Тут и добавить нечего, кроме того, что люди включают дурака.
Додано: Вів 11 січ, 2022 17:03
жители пока могут погулять и справить нужду в шикарных парках Ирпеня)
где Виталлиан, интеренет пропал?
Додано: Вів 11 січ, 2022 17:54
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
На месте легендарных фонтанов будут катки с жёлтокоричневым льдом?
Додано: Вів 11 січ, 2022 19:14
Вказана особа - застрягла на самокаті на дорозі між Ірпенем і Києвом)))
Зараз вона з'явиться і стане стверджувати, що немає жодних перебоїв електроенергії в Єпенях)))
Опалення - можна дровами топити, ліси ж навколо!
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