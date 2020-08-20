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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:29

Немає світла, опалення, каналізації: 25 багатоповерхівок Ірпеня відрізані від цивілізації


https://www.unian.ua/economics/energeti ... 67517.html
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:31

  zerocool написав:Немає світла, опалення, каналізації: 25 багатоповерхівок Ірпеня відрізані від цивілізації


https://www.unian.ua/economics/energeti ... 67517.html
просто чудово.
Дешева рибка - погана юшка!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:41

  Frant написав:
  zerocool написав:Немає світла, опалення, каналізації: 25 багатоповерхівок Ірпеня відрізані від цивілізації


https://www.unian.ua/economics/energeti ... 67517.html
просто чудово.
Дешева рибка - погана юшка!


Согласен. Тут и добавить нечего, кроме того, что люди включают дурака.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:03

  Frant написав:
  zerocool написав:Немає світла, опалення, каналізації: 25 багатоповерхівок Ірпеня відрізані від цивілізації


https://www.unian.ua/economics/energeti ... 67517.html
просто чудово.
Дешева рибка - погана юшка!

жители пока могут погулять и справить нужду в шикарных парках Ирпеня)
где Виталлиан, интеренет пропал?
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1
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:54

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

На месте легендарных фонтанов будут катки с жёлтокоричневым льдом?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:14

  Прохожий написав:
  Frant написав:
  zerocool написав:Немає світла, опалення, каналізації: 25 багатоповерхівок Ірпеня відрізані від цивілізації


https://www.unian.ua/economics/energeti ... 67517.html
просто чудово.
Дешева рибка - погана юшка!

жители пока могут погулять и справить нужду в шикарных парках Ирпеня)
где Виталлиан, интернет пропал?

Вказана особа - застрягла на самокаті на дорозі між Ірпенем і Києвом)))
Зараз вона з'явиться і стане стверджувати, що немає жодних перебоїв електроенергії в Єпенях)))
Опалення - можна дровами топити, ліси ж навколо!
Frant
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