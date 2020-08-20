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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:29

Немає світла, опалення, каналізації: 25 багатоповерхівок Ірпеня відрізані від цивілізації


https://www.unian.ua/economics/energeti ... 67517.html
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:31

  zerocool написав:Немає світла, опалення, каналізації: 25 багатоповерхівок Ірпеня відрізані від цивілізації


https://www.unian.ua/economics/energeti ... 67517.html
просто чудово.
Дешева рибка - погана юшка!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:41

  Frant написав:
  zerocool написав:Немає світла, опалення, каналізації: 25 багатоповерхівок Ірпеня відрізані від цивілізації


https://www.unian.ua/economics/energeti ... 67517.html
просто чудово.
Дешева рибка - погана юшка!


Согласен. Тут и добавить нечего, кроме того, что люди включают дурака.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:03

  Frant написав:
  zerocool написав:Немає світла, опалення, каналізації: 25 багатоповерхівок Ірпеня відрізані від цивілізації


https://www.unian.ua/economics/energeti ... 67517.html
просто чудово.
Дешева рибка - погана юшка!

жители пока могут погулять и справить нужду в шикарных парках Ирпеня)
где Виталлиан, интеренет пропал?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:54

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

На месте легендарных фонтанов будут катки с жёлтокоричневым льдом?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:34

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Зображення

https://www.facebook.com/groups/5317919 ... 129392151/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 00:21

kingkongovets почему такая страшная новость собрала аж 28 комментов? Даю подсказку в десяти жк есть свет, а в 100 метрах в каком то жк света нет. У 90% жителей Ирпеня проблем со светом нет, иначе бы перекрывали дороги или штурмовали мерию. Ну это как по десяти аварийным домам или заброшкам оценивать весь кржн. Пиши что хочешь, мне пофиг, но может не стоит опускаться до таких глупостей?
vitaliian
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