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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:32

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Ирпень лет 20 назад был привлекателен. Сейчас -нет.
Investor_K
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