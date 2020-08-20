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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 січ, 2022 22:32
Ирпень лет 20 назад был привлекателен. Сейчас -нет.
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Investor_K
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Faceless, Ірина_, Модератор
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cohan
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