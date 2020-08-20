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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 січ, 2022 22:32
Ирпень лет 20 назад был привлекателен. Сейчас -нет.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 12:40
Investor_K написав:
Ирпень лет 20 назад был привлекателен. Сейчас -нет.
Найвіддаленіший спальний район Києва, за 15 км від міської межі.
Дальні Єпеня.
Бензин + амортизація авто = 250-300 дол/міс. За ці гроші - вже можна орендувати квартиру в Києві. Плюс дикі автокорки, постійні регулярні відключення електроенергії, дорога логістика і т.п.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 23:03
В городе Ирпень Киевской области местные власти решили бороться со скользкими тротуарами с помощью кофе. Вместо песчано-солевой смеси местные коммунальщики используют кофейную гущу. Об этом сообщает ITV. Для обработки тротуаров местные кафе выделили городским службам около 20 килограммов отработанного кофе. кофе – экологически безопасный материал, который к тому же обладает отличными абразивными свойствами. Помимо того, что он справляется с задачами по борьбе с гололедом, кофе еще и положительно сказывается на качестве почвы.
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