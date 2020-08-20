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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78798081>
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 08:35

Мітінги за все хороше, проти всього поганого???
А прийдеться їм продати модернове житло серед лісу, додати фінансів і перебратись на окраїни Києва.
Троєщина, Боршагівська, проспект Науки - чекають поповнення!

Проти платних парковок в Києві - звіздота ще не протестує???
Їм же хочеться паркувати свої єврокорита на газонах безплатно, вони так звикли!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:57

мораль, покупать квартиры у нормальных застройщиков а не у Остапа Бендера.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 19:27

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:паркувати свої єврокорита на газонах безплатно, вони так звикли!
Альтернатива-лисапеды :lol:

Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 19:50

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Мизантрóп написав:
  Frant написав:паркувати свої єврокорита на газонах безплатно, вони так звикли!
Альтернатива-лисапеды :lol:

и моноколеса

https://youtu.be/FZ1U2y0gPSs
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 20:10

kingkongovets ну а шо если скользко
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 22:29

  vitaliian написав:мораль, покупать квартиры у нормальных застройщиков а не у Остапа Бендера.


В мерію вони ходять, скаржитись)))) ууу))) челобітну - не бажаєте написати?)))

Тобі ж багато разів пояснювали: проблема Ірпеня не в "нормальних" чи "ненормальних" забудовниках.
А в тому, що не можна серед чистого поля чи серед лісу вклепати мікрорайон на 30 000 чоловік з київським рівнем комфорту і ціною дешевше київської.

Тому постійні відключення електроенергії, автокорки, погана вода, проблеми з школами і дитсадками в Єпенях - це нормально. Ніхто ці проблеми не буде вирішувати, тому що надто дорого.

Можеш далі милуватись фонтанами і збирати шишки в лісі))) ними можна буржуйку опалювати, при необхідності)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 січ, 2022 07:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 23:47

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:04

Кто из обитателей ветки "голубь"?)))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 07:28

  kingkongovets написав:Зображення

Он як!
І вода в водопроводі - погана в Ірпіні, непридатна для пиття.
Тому що весь район новобудов - або приєднаний до старої радянської водоочисної станції,яка не розрахована на таку величезну кількість споживачів, або ж бере воду з скважин, яка взагалі не проходить жодної водопідготовки.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:03

  Hotab написав:Кто из обитателей ветки "голубь"?)))

Поржал, все такие тупые, а тут с небес спускается ангел-голубь, который указывает что людям покупать, а что нет. :D

Вода в Ирпене артезианская.
vitaliian
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