Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Мітінги за все хороше, проти всього поганого??? А прийдеться їм продати модернове житло серед лісу, додати фінансів і перебратись на окраїни Києва. Троєщина, Боршагівська, проспект Науки - чекають поповнення!
Проти платних парковок в Києві - звіздота ще не протестує??? Їм же хочеться паркувати свої єврокорита на газонах безплатно, вони так звикли!
vitaliian написав:мораль, покупать квартиры у нормальных застройщиков а не у Остапа Бендера.
В мерію вони ходять, скаржитись)))) ууу))) челобітну - не бажаєте написати?)))
Тобі ж багато разів пояснювали: проблема Ірпеня не в "нормальних" чи "ненормальних" забудовниках. А в тому, що не можна серед чистого поля чи серед лісу вклепати мікрорайон на 30 000 чоловік з київським рівнем комфорту і ціною дешевше київської.
Тому постійні відключення електроенергії, автокорки, погана вода, проблеми з школами і дитсадками в Єпенях - це нормально. Ніхто ці проблеми не буде вирішувати, тому що надто дорого.
Можеш далі милуватись фонтанами і збирати шишки в лісі))) ними можна буржуйку опалювати, при необхідності)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 січ, 2022 07:30, всього редагувалось 1 раз.
Он як! І вода в водопроводі - погана в Ірпіні, непридатна для пиття. Тому що весь район новобудов - або приєднаний до старої радянської водоочисної станції,яка не розрахована на таку величезну кількість споживачів, або ж бере воду з скважин, яка взагалі не проходить жодної водопідготовки.