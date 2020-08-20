Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Кто из обитателей ветки "голубь"?)))
Поржал, все такие тупые, а тут с небес спускается ангел-голубь, который указывает что людям покупать, а что нет.
Вода в Ирпене артезианская, без хлорки. Для отравленных хлоркой мозгов очень вредная, пейте воду из Днепра -украинское боржоми.
Я довго, довго сміявся)))) Ірпіньська обліківка не має жодного уявлення про якість води, про вимоги нормативних документів))) вода з поверхневих скважин - "чиста і без домішок, без мулу, заліза і пестицидів"))) Типу як з електроенергією в Ірпені - відключають, але не у всіх, а у 33%, і не кожен день, а через день)))