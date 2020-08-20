RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:23

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Кто из обитателей ветки "голубь"?)))

Поржал, все такие тупые, а тут с небес спускается ангел-голубь, который указывает что людям покупать, а что нет. :D

Вода в Ирпене артезианская, без хлорки. Для отравленных хлоркой мозгов очень вредная, пейте воду из Днепра -украинское боржоми.

Я довго, довго сміявся))))
Ірпіньська обліківка не має жодного уявлення про якість води, про вимоги нормативних документів))) вода з поверхневих скважин - "чиста і без домішок, без мулу, заліза і пестицидів")))
Типу як з електроенергією в Ірпені - відключають, але не у всіх, а у 33%, і не кожен день, а через день)))


Ось тобі про воду в Ірпені - вона стала поганою після масового будівництва новобудов,для яких ніхто не готував інфраструктуру
https://poglyad.tv/u-pryirpinni-z-krani ... am-article


Літом в Ірпені, виявляється, перебої з водою. Зимою - з електроенергією))))

Пышы ыщо)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 січ, 2022 10:16, всього редагувалось 3 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22596
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1430 раз.
Подякували: 2358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:54

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:
  Hotab написав:Кто из обитателей ветки "голубь"?)))

Поржал, все такие тупые, а тут с небес спускается ангел-голубь, который указывает что людям покупать, а что нет. :D

Вода в Ирпене артезианская.
а ты сходи там это в каментах напиши, я тоже поржу как там тебя такого умного «тупые» с говном смешают, расскажи им как хорошо жить в ирпене, бггг)))

зы:
страшно даже представить в какой же перди ты вырос, шо так ирпенем восторгаешься

ззы:
вода в ирпене и правда хорошая, но есть одно но - напор плохой, а при отключении ээ она может вообще пропасть
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10390
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78798081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9386, 9387, 9388
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
93876 15043046
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 08:38
kingkongovets
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2172, 2173, 2174
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21736 4857199
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 16:25
airmax78
Буча или Вышгород, куда лучше переехать? 1, 2
Помещик » Чет 20 сер, 2020 15:16
19 11491
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 22:15
fox767676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1666)
28.01.2022 10:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.