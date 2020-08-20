Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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:kingkongovets Проблемные ЖК есть в Киеве но интерес у тебя в ирпенским, это приятно, пусть люди которые читают понимают что квартира это не булочка в АТБ, перед покупкой нужно готовиться, наводить справки, общаться с жильцами, в РЭС можно сходить.
Эти Буратины купили квартиры у мошенников (вся инфа в интернете) и вместо того чтобы нанять адвоката и судом арестовать имущество они перекрывают дороги и ходят к мэру, как будто он причастен к их неудачной инвестиции.
Кстати предложи жильцам ЖК карат (которые его считают бизнес классом) переехать в хрущ на лесном, забьют тебя тапками. Если мне что то не нравится, я либо иду в суд либо если это неперспективно, продаю объект. Жизнь слишком короткая, чтобы тратить её дураков. А вонять на форумах о том что им теперь все должны - глупо и неконструктивно.
kingkongovets ты манипулируешь и подменяешь понятия, есть системные отключения (системны значит "часто") они происходят в тех жк где нет собственной ТП, (в тч карат где твоя амбулатория 7) а есть аварии, там уже пофиг на ТП, когда горит кабель.
При авариях страдает весь район который висит на сгоревшем кабеле, независимо от названий жк и фамилий застройщиков.
Тяжело отличить аварию от системных отключений? Зачем ты их скидываешь в одну кучу. Авария могут быть везде, где есть провода с э/э. Давай тогда каждую аварию будем обсуждать, а не только одну ирпенскую.
Тебе интересны манипуляции, выдать крупную аварию за системные проблемы с э/э.
vitaliian написав:kingkongovets ты манипулируешь и подменяешь понятия, есть системные отключения (системны значит "часто") они происходят в тех жк где нет собственной ТП, (в тч карат где твоя амбулатория 7) а есть аварии, там уже пофиг на ТП, когда горит кабель.
При авариях страдает весь район который висит на сгоревшем кабеле, независимо от названий жк и фамилий застройщиков.
Тяжело отличить аварию от системных отключений? Зачем ты их скидываешь в одну кучу. Авария могут быть везде, где есть провода с э/э. Давай тогда каждую аварию будем обсуждать, а не только одну ирпенскую.
Тебе интересны манипуляции, выдать крупную аварию за системные проблемы с э/э.
Всі аварії пов’язані з масовим перенавантаженням ліній електропередачі – одночасним вмикання енергоємних приладів.
ты понимаешь шо это значит? это не «одна большая авария», это вполне объяснимый перегруз сетей во время морозов, когда счастливые и экономные владельцы ирпенятников с панорамным остеклением врубают электроотопление на полную и все - коллапс, пока не потеплеет и люди не повыключают и не прикрутят обогрев а пока люди перекрывают дороги и делятся своими проблемами сг своими более удачливыми соседями
vitaliian написав:kingkongovets ты манипулирует и подменчешь понятия, есть системные отключения
невже ти не розумієш, що проблема Ірпеня - це відсутність інфраструктури для 30 000 чоловік які оселились там за останні 10 років????? Читай уважно ще раз, я для тебе написав:
Frant написав:Газу у висотках немає, дауншифтери гріються електроенергією, доки вона дешева. Тому й спрацьовують запобіжники на підстанціях, від перевантаження. Мешканцям єпенятників - потрібно організувати власну електростанцію, на дровах чи вугіллі))) Або ж провести окрему виділену лінію від Запоріжської АЕС))))
Ірпіньська обліківка не розуміє, що збудувати півсотні пінопластових 25-поверхівок серед поля чи лісу - то не проблема. Проблема - забезпечити 30000 чол, які живуть на площі 5 кв.км серед поля - необхідною інфраструктурою - достатньою кількістю електроенергії, окремою дорогою до столиці, дитсадками, школами і т.п. Цього ніхто робити не буде, тому що надто дорого.
Тому рекомендую тобі продати свій "неохрущ" з фонтаном і без електрики в Єпенях, докласти трохи грошей, і купити класичний "хрущ" біля метро. Дешевше буде жити і працювати))) бугага)))
kingkongovets написав:значит? это не «одна большая авария», это вполне объяснимый перегруз сетей во время морозов, когда счастливые и экономные владельцы ирпенятников с панорамным остеклением врубают электроотопление на полную и все - коллапс, пока не потеплеет и люди не повыключают и не прикрутят обогрев
А почему с того дня и по сейчас свет есть? Пару дней назад -7 было и свет не пропадал. А по твоей логике, пока не потеплеет его в принципе быть не должно.
Лови идею, там на Фейсбуках где у народа всё плохо, предложи им выкупить их квартиры по 600-700уе/м2. Ну логично же, если плохо цена должна быть ниже? И заскринь куда тебя послали.
Вышгородские стебутся, что одного не доходит, что не удобно никому пилять в непонятном направлении от Почайной и доезжать вместо центра Вышгорода до его начала в полях. Говорят, что не первый раз включают электричку и не в последний выключат при таких вводных
Вышгородские стебутся, что одного не доходит, что не удобно никому пилять в непонятном направлении от Почайной и доезжать вместо центра Вышгорода до его начала в полях. Говорят, что не первый раз включают электричку и не в последний выключат при таких вводных
Тут главное не электрича, а уже не в первый раз распиленные деньги на Технико-экономическое обоснование.