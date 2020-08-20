Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:37

:kingkongovetsПроблемные ЖК есть в Киеве но интерес у тебя в ирпенским, это приятно, пусть люди которые читают понимают что квартира это не булочка в АТБ, перед покупкой нужно готовиться, наводить справки, общаться с жильцами, в РЭС можно сходить.Эти Буратины купили квартиры у мошенников (вся инфа в интернете) и вместо того чтобы нанять адвоката и судом арестовать имущество они перекрывают дороги и ходят к мэру, как будто он причастен к их неудачной инвестиции.Кстати предложи жильцам ЖК карат (которые его считают бизнес классом) переехать в хрущ на лесном, забьют тебя тапками. Если мне что то не нравится, я либо иду в суд либо если это неперспективно, продаю объект. Жизнь слишком короткая, чтобы тратить её дураков. А вонять на форумах о том что им теперь все должны - глупо и неконструктивно.Им это всё не раз говорилось - проблеме не один год. Зови всех сюда, я объясню. Чтобы детки не мёрзли пусть купят газовый обогревательТочка выдачи розетки и новая почта на 1м этаже ЖК карат. Я смотрел там коммерцию, хотели 1,6куе за м2. Но вакантных помещений на 1м этаже нет, все в аренде. Коммерция там сдается хорошо.