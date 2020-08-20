RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:37

:kingkongovets
Проблемные ЖК есть в Киеве но интерес у тебя в ирпенским, это приятно, пусть люди которые читают понимают что квартира это не булочка в АТБ, перед покупкой нужно готовиться, наводить справки, общаться с жильцами, в РЭС можно сходить.

Эти Буратины купили квартиры у мошенников (вся инфа в интернете) и вместо того чтобы нанять адвоката и судом арестовать имущество они перекрывают дороги и ходят к мэру, как будто он причастен к их неудачной инвестиции.

Кстати предложи жильцам ЖК карат (которые его считают бизнес классом) переехать в хрущ на лесном, забьют тебя тапками. Если мне что то не нравится, я либо иду в суд либо если это неперспективно, продаю объект. Жизнь слишком короткая, чтобы тратить её дураков. А вонять на форумах о том что им теперь все должны - глупо и неконструктивно.

Им это всё не раз говорилось - проблеме не один год. Зови всех сюда, я объясню. Чтобы детки не мёрзли пусть купят газовый обогреватель
https://bt.rozetka.com.ua/master_450_cr ... IjEALw_wcB

Точка выдачи розетки и новая почта на 1м этаже ЖК карат. Я смотрел там коммерцию, хотели 1,6куе за м2. Но вакантных помещений на 1м этаже нет, все в аренде. Коммерция там сдается хорошо.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10597
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1835 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:10

kingkongovets ты манипулируешь и подменяешь понятия, есть системные отключения (системны значит "часто") они происходят в тех жк где нет собственной ТП, (в тч карат где твоя амбулатория 7) а есть аварии, там уже пофиг на ТП, когда горит кабель.

При авариях страдает весь район который висит на сгоревшем кабеле, независимо от названий жк и фамилий застройщиков.

Тяжело отличить аварию от системных отключений? Зачем ты их скидываешь в одну кучу. Авария могут быть везде, где есть провода с э/э. Давай тогда каждую аварию будем обсуждать, а не только одну ирпенскую.

Тебе интересны манипуляции, выдать крупную аварию за системные проблемы с э/э.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10597
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1835 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:51

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:kingkongovets ты манипулируешь и подменяешь понятия, есть системные отключения (системны значит "часто") они происходят в тех жк где нет собственной ТП, (в тч карат где твоя амбулатория 7) а есть аварии, там уже пофиг на ТП, когда горит кабель.

При авариях страдает весь район который висит на сгоревшем кабеле, независимо от названий жк и фамилий застройщиков.

Тяжело отличить аварию от системных отключений? Зачем ты их скидываешь в одну кучу. Авария могут быть везде, где есть провода с э/э. Давай тогда каждую аварию будем обсуждать, а не только одну ирпенскую.

Тебе интересны манипуляции, выдать крупную аварию за системные проблемы с э/э.


Всі аварії пов’язані з масовим перенавантаженням ліній електропередачі – одночасним вмикання енергоємних приладів.


ты понимаешь шо это значит?
это не «одна большая авария», это вполне объяснимый перегруз сетей во время морозов, когда счастливые и экономные владельцы ирпенятников с панорамным остеклением врубают электроотопление на полную
и все - коллапс, пока не потеплеет и люди не повыключают и не прикрутят обогрев
а пока люди перекрывают дороги и делятся своими проблемами сг своими более удачливыми соседями
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10392
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 13:56

  vitaliian написав:kingkongovets ты манипулирует и подменчешь понятия, есть системные отключения
невже ти не розумієш, що проблема Ірпеня - це відсутність інфраструктури для 30 000 чоловік які оселились там за останні 10 років?????
Читай уважно ще раз, я для тебе написав:
  Frant написав:Газу у висотках немає, дауншифтери гріються електроенергією, доки вона дешева.
Тому й спрацьовують запобіжники на підстанціях, від перевантаження.
Мешканцям єпенятників - потрібно організувати власну електростанцію, на дровах чи вугіллі)))
Або ж провести окрему виділену лінію від Запоріжської АЕС))))

Ірпіньська обліківка не розуміє, що збудувати півсотні пінопластових 25-поверхівок серед поля чи лісу - то не проблема.
Проблема - забезпечити 30000 чол, які живуть на площі 5 кв.км серед поля - необхідною інфраструктурою - достатньою кількістю електроенергії, окремою дорогою до столиці, дитсадками, школами і т.п.
Цього ніхто робити не буде, тому що надто дорого.

Тому рекомендую тобі продати свій "неохрущ" з фонтаном і без електрики в Єпенях, докласти трохи грошей, і купити класичний "хрущ" біля метро. Дешевше буде жити і працювати))) бугага)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22595
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1430 раз.
Подякували: 2359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 14:12

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  kingkongovets написав:значит?
это не «одна большая авария», это вполне объяснимый перегруз сетей во время морозов, когда счастливые и экономные владельцы ирпенятников с панорамным остеклением врубают электроотопление на полную
и все - коллапс, пока не потеплеет и люди не повыключают и не прикрутят обогрев
А почему с того дня и по сейчас свет есть? Пару дней назад -7 было и свет не пропадал. А по твоей логике, пока не потеплеет его в принципе быть не должно.

Лови идею, там на Фейсбуках где у народа всё плохо, предложи им выкупить их квартиры по 600-700уе/м2. Ну логично же, если плохо цена должна быть ниже? И заскринь куда тебя послали.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10597
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1835 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:34

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

https://youtu.be/h2dTYbJf-oo
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10392
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:39

  kingkongovets написав:https://youtu.be/h2dTYbJf-oo

Вышгородские стебутся, что одного не доходит, что не удобно никому пилять в непонятном направлении от Почайной и доезжать вместо центра Вышгорода до его начала в полях. Говорят, что не первый раз включают электричку и не в последний выключат при таких вводных :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3360
З нами з: 04.03.15
Подякував: 71 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:06

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Виталик немного шепелявит,но по теме
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6527
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1274 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 19:16

  stm написав:
  kingkongovets написав:https://youtu.be/h2dTYbJf-oo

Вышгородские стебутся, что одного не доходит, что не удобно никому пилять в непонятном направлении от Почайной и доезжать вместо центра Вышгорода до его начала в полях. Говорят, что не первый раз включают электричку и не в последний выключат при таких вводных :)

Тут главное не электрича, а уже не в первый раз распиленные деньги на Технико-экономическое обоснование.
UA
 
Повідомлень: 6429
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 1512 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:21

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10597
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1835 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78798081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Унуноктий і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9389, 9390, 9391
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
93904 15152894
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 21:21
Первый
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2172, 2173, 2174
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21736 4953113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 16:25
airmax78
Буча или Вышгород, куда лучше переехать? 1, 2
Помещик » Чет 20 сер, 2020 15:16
19 11539
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 22:15
fox767676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (7031)
29.01.2022 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.