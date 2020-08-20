RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:42

  UA написав:
  stm написав:
  kingkongovets написав:https://youtu.be/h2dTYbJf-oo

Вышгородские стебутся, что одного не доходит, что не удобно никому пилять в непонятном направлении от Почайной и доезжать вместо центра Вышгорода до его начала в полях. Говорят, что не первый раз включают электричку и не в последний выключат при таких вводных :)

Тут главное не электрича, а уже не в первый раз распиленные деньги на Технико-экономическое обоснование.

Идея, как идея - прекрасная и современная. Вообще, организовать удобные переходы и сообщение с городами-спутниками Киева очень логично. А там посмотрим.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3361
З нами з: 04.03.15
Подякував: 71 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 79808182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9389, 9390, 9391
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
93906 15164063
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 02:32
proftpd66
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2172, 2173, 2174
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21736 4962419
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 16:25
airmax78
Буча или Вышгород, куда лучше переехать? 1, 2
Помещик » Чет 20 сер, 2020 15:16
19 11544
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 22:15
fox767676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19733)
30.01.2022 03:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.