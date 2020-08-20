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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 січ, 2022 23:42
UA написав: stm написав: kingkongovets написав:
https://youtu.be/h2dTYbJf-oo
Вышгородские стебутся, что одного не доходит, что не удобно никому пилять в непонятном направлении от Почайной и доезжать вместо центра Вышгорода до его начала в полях. Говорят, что не первый раз включают электричку и не в последний выключат при таких вводных
Тут главное не электрича, а уже не в первый раз распиленные деньги на Технико-экономическое обоснование.
Идея, как идея - прекрасная и современная. Вообще, организовать удобные переходы и сообщение с городами-спутниками Киева очень логично. А там посмотрим.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 20:47
По данным Главного управления статистики Киевской области, численность населения города Ирпень составляет почти 62,5 тысячи человек. В целом в Ирпенской городской территориальной общине численность населения составляет почти 70 тысяч человек.
https://m.kievvlast.com.ua/news/gosstat-podschital-chislennost-naseleniya-v-irpene
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