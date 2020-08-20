RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:42

  UA написав:
  stm написав:
  kingkongovets написав:https://youtu.be/h2dTYbJf-oo

Вышгородские стебутся, что одного не доходит, что не удобно никому пилять в непонятном направлении от Почайной и доезжать вместо центра Вышгорода до его начала в полях. Говорят, что не первый раз включают электричку и не в последний выключат при таких вводных :)

Тут главное не электрича, а уже не в первый раз распиленные деньги на Технико-экономическое обоснование.

Идея, как идея - прекрасная и современная. Вообще, организовать удобные переходы и сообщение с городами-спутниками Киева очень логично. А там посмотрим.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3361
З нами з: 04.03.15
Подякував: 71 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:47

По данным Главного управления статистики Киевской области, численность населения города Ирпень составляет почти 62,5 тысячи человек. В целом в Ирпенской городской территориальной общине численность населения составляет почти 70 тысяч человек.
https://m.kievvlast.com.ua/news/gosstat-podschital-chislennost-naseleniya-v-irpene
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10603
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1839 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 79808182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9392, 9393, 9394
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
93934 15179757
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 20:51
stas_rst
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2172, 2173, 2174
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21737 4971174
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 17:41
cohan
Буча или Вышгород, куда лучше переехать? 1, 2
Помещик » Чет 20 сер, 2020 15:16
19 11554
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 22:15
fox767676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.