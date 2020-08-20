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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Додано: Чет 03 лют, 2022 10:57
Hotab написав: kingkongovets написав:
Hotab написав:[quote="5389222:kingkongovets"]а у друга?
В бучанскую школу ходит. Вроде без проблем устроил.
Напомню, у него дуплекс в ЖК Патріотів, не в Ирпене.
дуплекс - самый большой идиотизм)
органично соединяет в себе все
недостатки и честного дома и квартиры)
Посмотрите на ход своих мыслей. Вы выдвигаемые аргумент "школа". Я вам отвечаю, что без проблем устроил . Вы ответ не замечание, но теперь вам не нравится "дуплекс", который для вас "собрал недостатки дома и квартиры". А преимущества он не собрал? Вы серьезно считаете, что дуплекс хуже квартиры?? Хоть в Ирпень, хоть в Киеве, иметь машину под боком дорогого стоит. Да ещё не боясь, что ее поцарапать, увалят чужой дверцей. А еще у друга 2 мото в семье. Где это все в квартире ставить??
Я вижу вы слишком заангажованый относительно киевских пригородов.
[/quote]неправильно видите и не хотите понимать
я не против киевских пригородов
я против конкретно убитого варварской застройкой шикарного курортного поселка ирпень
я категорически не согласен с тем, шо пригород - это вариант не от бедности
и да - дуплекс возле бучи намного хуже, чем квартира в киеве
нормальная квартира в нормальном районе
да и вообще дуплекс - сакс
а вообще очень забавляет спор о вкусе устриц с теми, кто их ел)
вам мало ошибок с говноблоком?)
веллкам в ирпень!
походы по граблям - наш любимый вид спорта, значит поржем еще)
зы:
у меня сейчас 2 авто (одно из которых шестиметровый пикап), 2 мотоцикла, електромопед и 7 велосипедов
живу в центре, полет нормальный
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 03 лют, 2022 11:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 10:59
Frant написав:
не шкода витрачати 3 години свого життя на дорогу??? Щоденно??
і 250-300 дол/міс лише на бензин і амортизацію автомобіля???
Я ж казав, що це не мій випадок. І не мого колеги. Може,якщо "каждый день на ремень" , то і не потрібні іпеня. Але це не мій випадок.
Frant написав:
А квартира в газоблочних Єпенях
Я по таке мову не веду))
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Додано: Чет 03 лют, 2022 11:09
Frant написав:
Навіть - через день? раз в три дні???
А якщо один раз на тиждень виїхати і заселитись в готелі (звичайно не за власний кошт) в центрі міста на тиждень? А через тиждень повернутись і 3 тижні дома, так дозволите йому пожити в Бучі?
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Додано: Чет 03 лют, 2022 11:09
kingkongovets написав:
я против конкретно убитого варварской застройкой шикарного курортного поселка ирпень
а типа застройка Киева не варварская?
Есть проблема, как только что то хорошее построят сразу туда бежит стадо слонов со всей Украины.
Когда я покупал квартиру в Ирпене новострои которые были в продаже можно было посчитать на пальцах одной руки.
А когда открыли новую трассу в Ирпень, побежало стадо слонов, не было б покупателей наверное не строили бы говно жк типа сяйво, Нью Йорк, центральный, Чехов парк и др. Высотки без собственных территорий, детских площадок и ТД?
Так кто виновен, кто строит или кто покупает? Покупают, потому что там откуда они едут всё ещё в сто раз мрачнее. В этом причина, до которой ты никак не можешь докопаться.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 11:21
Hotab написав: Frant написав:
Навіть - через день? раз в три дні???
А якщо один раз на тиждень виїхати і заселитись в готелі (звичайно не за власний кошт) в центрі міста на тиждень? А через тиждень повернутись і 3 тижні дома, так дозволите йому пожити в Бучі?
Чому тоді Буча-Ірпінь? Можна так жити/їздити й з Чернігова-Житомира-Полтави. Як на мене, для повсякденного життя це буде краще.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 11:59
Hotab написав:
преимущества он не собрал?
я тоже смотрел на тауны из жирного преимущества 3 вида отопления, топи тем что дешевле и есть место где можно пиллеты держать.
Из минусов как правило тауны не на центральных улицах, то есть ребенка в школу нужно будет возить и в супермаркет ездить на машине (в Ирпене есть тауны почти в центре, на той же пушкинской, но в целом в хороших локациях их не много).
Второй минус - охрана, надо заключать договор с пультовой охранной фирмой, частные дома привлекают внимание воров своей богатой комплектацией и отсутствием случайных свидетелей.
Для сравнения паркоместо которое идёт к тауну бесплатно в Версале стоит 16куе, в лемонграссе 18куе. При одинаковой цене м2 Бонус жирный.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:03
Рыба-сом написав:
Чернігова-Житомира-Полтави
в Ирпене + Киев цивилизации больше, чем во всех перечисленных вами городах вместе взятых. Детсад с бассейном, школа с бассейном в Ирпене это уже есть. А чего нету, найдется в 30 минутах езды - в Киеве, аэропорт в Борисполе. Откуда в Борисполь ближе из Ирпеня или из Житомира?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 03 лют, 2022 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:05
vitaliian написав: Рыба-сом написав:
Чернігова-Житомира-Полтави
в Ирпене+ Киев цивилизации больше чем во всех перечисленных вами городах вместе взятых. Детсад с бассейном, школа с бассейном в Ирпене это уже есть.
О-о-о!!!
Ірпінь - це центр культури і цивілізації)))
Оперний театр - є?
Варьєте?
Міжгалактичні шахматні турніри - проходять в Ірпені??
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Frant
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:07
Frant написав: Hotab написав:
Если вы не можете понять, что многим людям Киев для жизни совсем не нравится , то я не смогу вас убедить. И дело тут вовсе не в хрущах.
Ви дійно не розумієте, що в Києві є чудові місця для проживання. Приватні будинки, і навіть з соснами. В самому місті.
Питання в коштах. Якщо фінансів є лише на 1к "хрущовку" біля метро, то є сенс роздивлятись ірпіньский 20-поверховий газоблоковий "неохрущ"))) З їжаками, болотами і електросамокатами)))
КРЖН в комі, навіть в темі про КРЖН майже ніц не пишуть,
а якщо пишуть, то офтоп, напр. про електроавтобусиhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5389291#p5389291
оКРЖН ще трохи живий
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:07
Frant написав: vitaliian написав: Рыба-сом написав:
Чернігова-Житомира-Полтави
в Ирпене+ Киев цивилизации больше чем во всех перечисленных вами городах вместе взятых. Детсад с бассейном, школа с бассейном в Ирпене это уже есть.
О-о-о!!!
Ірпінь - це центр культури і цивілізації)))
Оперний театр - є?
Варьєте?
Міжгалактичні шахматні турніри - проходять в Ірпені??
Профессор там написано Ирпень ПЛЮС Киев.
Понимаю что туго доходит, вот этот значок "+" означает плюс, если образования не хватает такие простые вещи догнать.
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