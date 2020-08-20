RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 848586878889>
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:57

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Hotab написав:
  kingkongovets написав:
Hotab написав:[quote="5389222:kingkongovets"]а у друга?

В бучанскую школу ходит. Вроде без проблем устроил.
Напомню, у него дуплекс в ЖК Патріотів, не в Ирпене.
дуплекс - самый большой идиотизм)
органично соединяет в себе все
недостатки и честного дома и квартиры)

Посмотрите на ход своих мыслей. Вы выдвигаемые аргумент "школа". Я вам отвечаю, что без проблем устроил . Вы ответ не замечание, но теперь вам не нравится "дуплекс", который для вас "собрал недостатки дома и квартиры". А преимущества он не собрал? Вы серьезно считаете, что дуплекс хуже квартиры?? Хоть в Ирпень, хоть в Киеве, иметь машину под боком дорогого стоит. Да ещё не боясь, что ее поцарапать, увалят чужой дверцей. А еще у друга 2 мото в семье. Где это все в квартире ставить??
Я вижу вы слишком заангажованый относительно киевских пригородов. :)[/quote]неправильно видите и не хотите понимать
я не против киевских пригородов
я против конкретно убитого варварской застройкой шикарного курортного поселка ирпень
я категорически не согласен с тем, шо пригород - это вариант не от бедности
и да - дуплекс возле бучи намного хуже, чем квартира в киеве
нормальная квартира в нормальном районе
да и вообще дуплекс - сакс

а вообще очень забавляет спор о вкусе устриц с теми, кто их ел)

вам мало ошибок с говноблоком?)
веллкам в ирпень!
походы по граблям - наш любимый вид спорта, значит поржем еще)

зы:
у меня сейчас 2 авто (одно из которых шестиметровый пикап), 2 мотоцикла, електромопед и 7 велосипедов
живу в центре, полет нормальный
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 03 лют, 2022 11:03, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 10409
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:59

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:не шкода витрачати 3 години свого життя на дорогу??? Щоденно??
і 250-300 дол/міс лише на бензин і амортизацію автомобіля???

Я ж казав, що це не мій випадок. І не мого колеги. Може,якщо "каждый день на ремень" , то і не потрібні іпеня. Але це не мій випадок.

  Frant написав:А квартира в газоблочних Єпенях

Я по таке мову не веду))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6964
З нами з: 15.02.09
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:09

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:Навіть - через день? раз в три дні???

А якщо один раз на тиждень виїхати і заселитись в готелі (звичайно не за власний кошт) в центрі міста на тиждень? А через тиждень повернутись і 3 тижні дома, так дозволите йому пожити в Бучі?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6964
З нами з: 15.02.09
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:09

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  kingkongovets написав:я против конкретно убитого варварской застройкой шикарного курортного поселка ирпень
а типа застройка Киева не варварская?

Есть проблема, как только что то хорошее построят сразу туда бежит стадо слонов со всей Украины.

Когда я покупал квартиру в Ирпене новострои которые были в продаже можно было посчитать на пальцах одной руки.

А когда открыли новую трассу в Ирпень, побежало стадо слонов, не было б покупателей наверное не строили бы говно жк типа сяйво, Нью Йорк, центральный, Чехов парк и др. Высотки без собственных территорий, детских площадок и ТД?

Так кто виновен, кто строит или кто покупает? Покупают, потому что там откуда они едут всё ещё в сто раз мрачнее. В этом причина, до которой ты никак не можешь докопаться.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10674
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1853 раз.
Подякували: 2665 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:21

  Hotab написав:
  Frant написав:Навіть - через день? раз в три дні???

А якщо один раз на тиждень виїхати і заселитись в готелі (звичайно не за власний кошт) в центрі міста на тиждень? А через тиждень повернутись і 3 тижні дома, так дозволите йому пожити в Бучі?

Чому тоді Буча-Ірпінь? Можна так жити/їздити й з Чернігова-Житомира-Полтави. Як на мене, для повсякденного життя це буде краще.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2081
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1740 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:59

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Hotab написав:преимущества он не собрал?
я тоже смотрел на тауны из жирного преимущества 3 вида отопления, топи тем что дешевле и есть место где можно пиллеты держать.

Из минусов как правило тауны не на центральных улицах, то есть ребенка в школу нужно будет возить и в супермаркет ездить на машине (в Ирпене есть тауны почти в центре, на той же пушкинской, но в целом в хороших локациях их не много).

Второй минус - охрана, надо заключать договор с пультовой охранной фирмой, частные дома привлекают внимание воров своей богатой комплектацией и отсутствием случайных свидетелей.

Для сравнения паркоместо которое идёт к тауну бесплатно в Версале стоит 16куе, в лемонграссе 18куе. При одинаковой цене м2 Бонус жирный.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10674
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1853 раз.
Подякували: 2665 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:03

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Рыба-сом написав:Чернігова-Житомира-Полтави
в Ирпене + Киев цивилизации больше, чем во всех перечисленных вами городах вместе взятых. Детсад с бассейном, школа с бассейном в Ирпене это уже есть. А чего нету, найдется в 30 минутах езды - в Киеве, аэропорт в Борисполе. Откуда в Борисполь ближе из Ирпеня или из Житомира?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 лют, 2022 12:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10674
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1853 раз.
Подякували: 2665 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:05

  vitaliian написав:
  Рыба-сом написав:Чернігова-Житомира-Полтави
в Ирпене+ Киев цивилизации больше чем во всех перечисленных вами городах вместе взятых. Детсад с бассейном, школа с бассейном в Ирпене это уже есть.

О-о-о!!!
Ірпінь - це центр культури і цивілізації)))
Оперний театр - є?
Варьєте?
Міжгалактичні шахматні турніри - проходять в Ірпені??
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22609
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1432 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:07

  Frant написав:
  Hotab написав:Если вы не можете понять, что многим людям Киев для жизни совсем не нравится , то я не смогу вас убедить. И дело тут вовсе не в хрущах.

Ви дійно не розумієте, що в Києві є чудові місця для проживання. Приватні будинки, і навіть з соснами. В самому місті.
Питання в коштах. Якщо фінансів є лише на 1к "хрущовку" біля метро, то є сенс роздивлятись ірпіньский 20-поверховий газоблоковий "неохрущ"))) З їжаками, болотами і електросамокатами)))

КРЖН в комі, навіть в темі про КРЖН майже ніц не пишуть,
а якщо пишуть, то офтоп, напр. про електроавтобуси
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5389291#p5389291
оКРЖН ще трохи живий
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28019
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1383 раз.
Подякували: 2430 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:07

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Рыба-сом написав:Чернігова-Житомира-Полтави
в Ирпене+ Киев цивилизации больше чем во всех перечисленных вами городах вместе взятых. Детсад с бассейном, школа с бассейном в Ирпене это уже есть.

О-о-о!!!
Ірпінь - це центр культури і цивілізації)))
Оперний театр - є?
Варьєте?
Міжгалактичні шахматні турніри - проходять в Ірпені??

Профессор там написано Ирпень ПЛЮС Киев.

Понимаю что туго доходит, вот этот значок "+" означает плюс, если образования не хватает такие простые вещи догнать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10674
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1853 раз.
Подякували: 2665 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 848586878889>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9403, 9404, 9405
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
94049 15295641
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 12:13
Faceless
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2173, 2174, 2175
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21741 5049157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 січ, 2022 17:06
Bolt
Буча или Вышгород, куда лучше переехать? 1, 2
Помещик » Чет 20 сер, 2020 15:16
19 11631
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 22:15
fox767676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1038)
03.02.2022 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.