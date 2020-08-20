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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 лют, 2022 12:10
vitaliian написав:
// Откуда в Борисполь ближе из Ирпеня или из Житомира?
из Пирятина ))) час езды. С
С Ирпеня на тачке бог в помощь, особенно вечером штурм мостов через Днепр ))
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:11
kingkongovets написав: Hotab написав:
Эту тему уже не раз обсмоктали, в том числе и я участвовал. Если вы не можете понять, что многим людям Киев для жизни совсем не нравится , то я не смогу вас убедить.
И дело тут вовсе не в хрущах.
вы так ничего и не поняли - возможно потому, шо просто не хотите понимать
никто не говорит, шо жить можно и нужно исключительно в киеве
речь именно о селах-бройлерах, с застроенным многоэтажками частным сектором, узкими сельскими улицами, не рассчитанными на такое количество населения коммуникациями, бесконечными ежедневными пробками и т д
например вода - в ирпене ее слабый напор и когда я и пару соседей включали безбашенки остальная улица оставалась без воды
или ээ, стабильно отрубающееся в морозы
или детсады, или школв - у вас дети есть? а у друга?
все просто:
есть деньги - покупаешь нормальную квартиру в киеве на правом берегу возле метро и живешь дальше, ставишь перед собой новые цели
нет денег - едешь в ирпень, каждый день вывозишь на себе все местные приколы и делаешь хорошую мину при плохой игре
зы:
есть у меня знакомая, живущая в броварах и преподающая в кловском лицее, так вот ее история переезда в бровары очень показательна - она с родителями жила в смеле и однажды в 90х, путешествуя на машине, они попали в киев, для нее это было впервые, да и родители бывали там нечасто
говорит тогда ее, выросшую в маленьком городке, киев подавил и немного испугал, но на выезде из города они заехали в какую то кафушку в броварах пообедать и ее мама сказала, шо очень хотела бы тут жить - мол киев слишком большой, а тут - норм
папа сделал выводы и через несколько лет они переехали в бровары
но теперь она ищет возможности переехать поближе к работе на правый берег - освоилась наконец)
з Броварів на ПБ... так тре або робота на ЛБ, або зупинятися в кафе в Боярці/Глевасі,
цікаво як так їхати в Київ через Золотоношу до Сміли.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:11
vitaliian написав:
в Ирпене + Киев
цивилизации больше, чем во всех перечисленных вами городах вместе взятых.
А если без Киева?
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Рыба-сом
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:13
Hotab написав: flyman написав:
достатньо буде і $120K і на 25 років вистачить,
То без смуглянки. А хіба то життя?
Frant написав:
Публіка, для якої 250-300 дол/міс - це непідйомна сума
Питання не в підйомності. А розумінні, за що ти їх платиш.
якщо із забитого Філіпінського села, то нормас,
з вищою освітою, мабуть таки крутитиме носом,
але ж хоть і дєдушка опівнашосту, але білої раси, для них напівбог
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:15
vitaliian написав:
..
Профессор там написано Ирпень ПЛЮС Киев.
вам же пишут, что Житомир может ставить столько же плюсов. Час до Киева. Как и с ирпеней.
Вот и вся математика. Ваша любовь к Ирпеню тяжело объяснима. Вероятно, у вас нет детей, которых нужно куда-то развозить и забирать. В Житомире школы не переполнены.
Тем более непонятно, чем здоровому, бездетному холостяку на удаленке не угодил любой райцентр страны с проводным интернетом ))))
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:17
Hotab написав: Frant написав: Hotab написав:
заангажованый относительно киевских пригородов
Щоб комфортно жити в пригороді, потрібно три речі: гроші, гроші і ще раз гроші.
Комфортно жити в Києві - ще набагато більші гроші. А квартира в Києві- це великі гроші і некомфортно.
щоб комфортно жити, в новій нормі тре лише інтернет і віддалена робота, грошей надрукували і ще надрукують... в Китаї/США/ЄС проблема: нема кому працювати ... бабло є
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:21
sequence написав: vitaliian написав:
..
Профессор там написано Ирпень ПЛЮС Киев.
вам же пишут, что Житомир может ставить столько же плюсов. Час до Киева. Как и с ирпеней.
Вот и вся математика. Ваша любовь к Ирпеню тяжело объяснима. Вероятно, у вас нет детей, которых нужно куда-то развозить и забирать. В Житомире школы не переполнены.
Тем более непонятно, чем здоровому, бездетному холостяку на удаленке не угодил любой райцентр страны с проводным интернетом ))))
я навіть більше скажу: приглядаюся до можливості працювати із села
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:23
Рыба-сом написав: vitaliian написав:
в Ирпене + Киев
цивилизации больше, чем во всех перечисленных вами городах вместе взятых.
А если без Киева?
Ирпень вырос на близости к Киеву. Без Киева он будет такой умирающий как Житомир Черкассы Полтава и прочие города не миллионники.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:26
Уважаемый профессор!
Плз подведите итог этой всей дискуссии
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Investor_K
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:28
Investor_K написав:
Плз подведите итог этой всей дискуссии
Кожному - нерухомість згідно його фінансів.
Є фінанси - Київ, Печерський район.
Меньше фінансів - Київ, біля метро.
Ще меньше - Київ, окраїна.
Ще менше - Прикиївські Єпеня
Ще меньше - Дальні Прикиївські Єпеня.
vitaliian написав:
Ирпень ПЛЮС Киев.
Ніжин + Київ + Пирятин - чим поганий????
Супер!
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 03 лют, 2022 12:35, всього редагувалось 2 разів.
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