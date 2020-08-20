Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

kingkongovets написав:

Hotab написав: Эту тему уже не раз обсмоктали, в том числе и я участвовал. Если вы не можете понять, что многим людям Киев для жизни совсем не нравится , то я не смогу вас убедить. И дело тут вовсе не в хрущах. Эту тему уже не раз обсмоктали, в том числе и я участвовал. Если вы не можете понять, что многим людям Киев для жизни совсем не нравится , то я не смогу вас убедить.И дело тут вовсе не в хрущах.

вы так ничего и не поняли - возможно потому, шо просто не хотите пониматьникто не говорит, шо жить можно и нужно исключительно в киеверечь именно о селах-бройлерах, с застроенным многоэтажками частным сектором, узкими сельскими улицами, не рассчитанными на такое количество населения коммуникациями, бесконечными ежедневными пробками и т днапример вода - в ирпене ее слабый напор и когда я и пару соседей включали безбашенки остальная улица оставалась без водыили ээ, стабильно отрубающееся в морозыили детсады, или школв - у вас дети есть? а у друга?все просто:есть деньги - покупаешь нормальную квартиру в киеве на правом берегу возле метро и живешь дальше, ставишь перед собой новые целинет денег - едешь в ирпень, каждый день вывозишь на себе все местные приколы и делаешь хорошую мину при плохой игрезы:есть у меня знакомая, живущая в броварах и преподающая в кловском лицее, так вот ее история переезда в бровары очень показательна - она с родителями жила в смеле и однажды в 90х, путешествуя на машине, они попали в киев, для нее это было впервые, да и родители бывали там нечастоговорит тогда ее, выросшую в маленьком городке, киев подавил и немного испугал, но на выезде из города они заехали в какую то кафушку в броварах пообедать и ее мама сказала, шо очень хотела бы тут жить - мол киев слишком большой, а тут - нормпапа сделал выводы и через несколько лет они переехали в броварыно теперь она ищет возможности переехать поближе к работе на правый берег - освоилась наконец)