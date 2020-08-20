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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 86878889>
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:30

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

flyman написав:з Броварів на ПБ... так тре або робота на ЛБ, або зупинятися в кафе в Боярці/Глевасі,
цікаво як так їхати в Київ через Золотоношу до Сміли.

Якраз в Смілу з Києва - їхати через Золотоношу і Черкаси, все логічно
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:32

  Faceless написав:
flyman написав:з Броварів на ПБ... так тре або робота на ЛБ, або зупинятися в кафе в Боярці/Глевасі,
цікаво як так їхати в Київ через Золотоношу до Сміли.

Якраз в Смілу з Києва - їхати через Золотоношу і Черкаси, все логічно

Я еду через обухов кагарлык
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:33

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  sequence написав:Час до Киева. Как и с ирпеней.
с Житомира в Киев 120 км из Ирпеней 15 км, а по времени одинаково. У вас точно всё ок с логикой? Может по топливу и цене на маршрутку тоже одинаково?

Если сами не ездили хоть видео посмотрите чтобы не сеять ложь

Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 лют, 2022 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:48

  vitaliian написав:..с Житомира в Киев 120 км из Ирпеней 15 км, а по времени одинаково. У вас точно всё ок с логикой?

простите засранца, я пытаюсь подстроиться под вашу логику чувака, которого жаба давит доплатить за столицу.
Итак, расход топлива больше, но едете вы почти одинаково (утром/вечером обратно).
Разница в бензине лихо окупается разницей в стоимости жилья.
Итак, возвращаемся к теме, точнее, немного переиначим
Чем Ирпень лучше Житомира?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:58

sequence я в Житомире не жил, а сравнивать свои фантазии не корректно. В Ирпене жил, и 90% что здесь пишут - ложь от тех кто не жил, тех кто начитался обиженных на Фейсбуке, не умеет пользоваться гугл картами и прочих неадекватов.

50 минут на самокате с Ирпеня до Святошина
не надо Ля-ля что на авто столько же.

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 лют, 2022 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:01

  vitaliian написав:sequence я в Житомире не жил, а сравнивать свои фантазии не корректно. В Ирпене жил, и 90% что здесь пишут - ложь от тех кто не жил, начитался Фейсбука, не умеет пользоваться гугл картами.

50 минут на самокате с Ирпеня до святошина не надо Ля-ля что на авто столько же.
]

До відома мегаексперта, який живе в танку і ніколи не був в Житомирі: нормальне місто, облцентр. Є адекватні райони новобудов. Ціни житла вдвічі дешевші за Київ і суттєво дешевші за Прикиєвські Єпеня.
Свіже повітря, сосни кругом. Їжаки бігають.
Є медицина, музей, театр і т.п.

Чому би і ні????
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:09

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:Є медицина, музей, театр і т.п.

Чому би і ні????
а балєт і опера?
пс: є! Житомирский академический украинский музыкально-драматический театр Ивана Кочерги -Житомир, пл. Соборная, 6
4.03 буде і балєт)) https://zhyt.kontramarka.ua/ru/suhisvili-69790.html
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:13

  Frant написав:..
..в Житомирі: нормальне місто, облцентр. Є адекватні райони новобудов. Ціни житла вдвічі дешевші за Київ і суттєво дешевші за Прикиєвські Єпеня.
Свіже повітря, сосни кругом. Їжаки бігають.
Є медицина, музей, театр і т.п.

Чому би і ні????

и я об этом. Виртуальная близость к столице она такая виртуальная. Про самокат особенно смешно было слышать - у меня в Киеве то машина на некоторых участках аки корова на льду, а самокат при минусах до Святошино тупо не доедет даже из-за аккумулятора. Не говоря про "мелкие" неудобства в виде ледяного ветра и скользкой дороги. Оно понятно: "уле той зимы", всего то 5-6 месяцев ))
Тему нужно правильно называть "где лучше, в Житомире или пригороде?"
При чем тут Киев, не понятно )))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:18

  sequence написав:
  Frant написав:..
..в Житомирі: нормальне місто, облцентр. Є адекватні райони новобудов. Ціни житла вдвічі дешевші за Київ і суттєво дешевші за Прикиєвські Єпеня.
Свіже повітря, сосни кругом. Їжаки бігають.
Є медицина, музей, театр і т.п.

Чому би і ні????

и я об этом. Виртуальная близость к столице она такая виртуальная. Про самокат особенно смешно было слышать - у меня в Киеве то машина на некоторых участках аки корова на льду, а самокат при минусах до Святошино тупо не доедет даже из-за аккумулятора. Не говоря про "мелкие" неудобства в виде ледяного ветра и скользкой дороги. Оно понятно: "уле той зимы", всего то 5-6 месяцев ))
Тему нужно правильно называть "где лучше, в Житомире или пригороде?"
При чем тут Киев, не понятно )))

Що ж Ви так сильно б'єте по самолюбству нашого мегаексперта???
Людині подобається Ірпінь, тому що вона купила там першу квартиру в своєму житті. Після орендного проживання в засціканих общажках Петропавлівської Борщагівки - для неї то супер!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 03 лют, 2022 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:18

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  sequence написав:самокат при минусах до Святошино тупо не доедет даже из-за аккумулятора
странно э/мобили ездят на морозе а самокаты нет.
Ну зайдите на Ютуб там же всё есть, зачем выносить как истину то, о чем вы понятия не имеете. Как часто те морозы, ползимы держится плюсовая температура днём.




Это кстати дешманские самокаты, дорогие не стал вам гуглить чтобы не начался срачь что Жигули дешевле купить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 лют, 2022 13:27, всього редагувалось 6 разів.
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