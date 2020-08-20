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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 лют, 2022 13:26
vitaliian написав:
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Ну зайдите на Ютуб там же всё есть..
по количеству важных и нужных видосиков скоро приблизитесь к долярчику, однако ))
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Додано: Чет 03 лют, 2022 13:33
sequence написав: vitaliian написав:
..
Ну зайдите на Ютуб там же всё есть..
по количеству важных и нужных видосиков скоро приблизитесь к долярчику, однако ))
Наш ірпіньський мегаексперт, виявляється, спец по дешевим електросамокатам.
На цьому міг би не економити, якщо часто катається в Київ. Купити пристойний електросамокат. З будкою для захисту від дощу і вітру і та.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 13:35
sequence написав: vitaliian написав:
..
Ну зайдите на Ютуб там же всё есть..
по количеству важных и нужных видосиков скоро приблизитесь к долярчику, однако ))
Я эти видосики видел, а вы вместо того чтобы развиваться и не писать глупости уровня подподьездной бабушки, критикуете.
Ставите доп батарею и едете хоть в Борисполь хоть в Одессу. Самокату пофиг куда вас везти.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 13:38
vitaliian написав: sequence написав: vitaliian написав:
..
Ну зайдите на Ютуб там же всё есть..
по количеству важных и нужных видосиков скоро приблизитесь к долярчику, однако ))
Я эти видосики видел, а вы вместо того чтобы развиваться и не писать глупости уровня подподьездной бабушки, критикуете.
Ставите доп батарею и едете хоть в Борисполь хоть в Одессу. Самокату пофиг куда вас везти.
Можна в Житомир!!!
Чому би і ні???
Там житло ще дешевше, і сосни кругом!
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