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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:26

  vitaliian написав:..
Ну зайдите на Ютуб там же всё есть..

по количеству важных и нужных видосиков скоро приблизитесь к долярчику, однако ))
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:33

  sequence написав:
  vitaliian написав:..
Ну зайдите на Ютуб там же всё есть..

по количеству важных и нужных видосиков скоро приблизитесь к долярчику, однако ))

Наш ірпіньський мегаексперт, виявляється, спец по дешевим електросамокатам.

На цьому міг би не економити, якщо часто катається в Київ. Купити пристойний електросамокат. З будкою для захисту від дощу і вітру і та.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:35

  sequence написав:
  vitaliian написав:..
Ну зайдите на Ютуб там же всё есть..

по количеству важных и нужных видосиков скоро приблизитесь к долярчику, однако ))

Я эти видосики видел, а вы вместо того чтобы развиваться и не писать глупости уровня подподьездной бабушки, критикуете.

Ставите доп батарею и едете хоть в Борисполь хоть в Одессу. Самокату пофиг куда вас везти.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:38

  vitaliian написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:..
Ну зайдите на Ютуб там же всё есть..

по количеству важных и нужных видосиков скоро приблизитесь к долярчику, однако ))

Я эти видосики видел, а вы вместо того чтобы развиваться и не писать глупости уровня подподьездной бабушки, критикуете.

Ставите доп батарею и едете хоть в Борисполь хоть в Одессу. Самокату пофиг куда вас везти.

Можна в Житомир!!!
Чому би і ні???
Там житло ще дешевше, і сосни кругом!
Frant
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  #<1 ... 86878889
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