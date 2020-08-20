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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:40

  zerocool написав:Жив у передмісті – гості намагалися не приїжджати, це ж бляха, стільки пиляти в якісь єпеня щоб трохи випити? І до ціни відразу додається недешеве таксі і багато забраного часу. Нєє, довай в цєнтрє гдє-то.
А живеш десь на Подолі в убитому будинку - від гостей відбою немає, і всім абсолютно пофіг, що в тебе ні охорони ні відеоспостереження та і кухня не з тим ремонтом

Абсолютний факт!
Їхати за 25 км туди, 25 км назад, і випити нічого не можна (тому що за кермом).
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