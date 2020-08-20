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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:40

  zerocool написав:Жив у передмісті – гості намагалися не приїжджати, це ж бляха, стільки пиляти в якісь єпеня щоб трохи випити? І до ціни відразу додається недешеве таксі і багато забраного часу. Нєє, довай в цєнтрє гдє-то.
А живеш десь на Подолі в убитому будинку - від гостей відбою немає, і всім абсолютно пофіг, що в тебе ні охорони ні відеоспостереження та і кухня не з тим ремонтом

Абсолютний факт!
Їхати за 25 км туди, 25 км назад, і випити нічого не можна (тому що за кермом).
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:37

  Frant написав:
  zerocool написав:Жив у передмісті – гості намагалися не приїжджати, це ж бляха, стільки пиляти в якісь єпеня щоб трохи випити? І до ціни відразу додається недешеве таксі і багато забраного часу. Нєє, довай в цєнтрє гдє-то.
А живеш десь на Подолі в убитому будинку - від гостей відбою немає, і всім абсолютно пофіг, що в тебе ні охорони ні відеоспостереження та і кухня не з тим ремонтом

Абсолютний факт!
Їхати за 25 км туди, 25 км назад, і випити нічого не можна (тому що за кермом).


То може небідній людині зі статками 0.5 млн доларів та 300$ щомісяця на охорону можна зустрічати гостей в ресторані, а не дома? :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 07:28

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Hotab написав:
  Frant написав:
  zerocool написав:Жив у передмісті – гості намагалися не приїжджати, це ж бляха, стільки пиляти в якісь єпеня щоб трохи випити? І до ціни відразу додається недешеве таксі і багато забраного часу. Нєє, довай в цєнтрє гдє-то.
А живеш десь на Подолі в убитому будинку - від гостей відбою немає, і всім абсолютно пофіг, що в тебе ні охорони ні відеоспостереження та і кухня не з тим ремонтом

Абсолютний факт!
Їхати за 25 км туди, 25 км назад, і випити нічого не можна (тому що за кермом).


То може небідній людині зі статками 0.5 млн доларів та 300$ щомісяця на охорону можна зустрічати гостей в ресторані, а не дома? :D
странный человек)
а перед кем же тогда хвастаться всем тем, шо ты дома себе наворотил?)
гости ж для того и нужны шоп им это все показывать, водить, объяснять, потом замутить застолье с барбекю, сковородой из бороны, тандыром, смокером и прочими неотъемлемыми атрибутами загородней жизни)
дом без гостей - деньги на ветер
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 07:32

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Hotab написав:можна зустрічати гостей в ресторані, а не дома
за 11 лет мне не один гость не сказал что Ирпень это далеко и неудобно. От моего дома к маршрутке меньше 150 метров, от м. академгородок 9км. У кого есть авто 9 км - смешное расстояние.

Для примера, я люблю бучанский парк, летом там бываю каждые выходные, мне не облом проехать туда 10км на авто или на самокате.

Для кого 10км пипец как много, Киев в 10 раз более неудобный чем Ирпень,

От меня в радиусе 2 км 8 супермаркетов (в ТЧ Сильпо и два новуса), школа, два парка, набережная, амбулатория, больница добробут, отделения 5ти банков, кинотеатр, 4 ресторана, несколько стоматологий, отель, около 10 аптек, сто, все коммунальные службы, разные там алло-эльдорадо и ЖД станция на всякий случай.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 07:55

Глобальний недолік Єпенів - метро не було, немає і не буде.
Їздити на електросамокаті, особливо взимку,як ірпіньська обліківка - мало бажаючих (((
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 07:59

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:
  Hotab написав:можна зустрічати гостей в ресторані, а не дома
за 11 лет мне не один гость не сказал что Ирпень это далеко и неудобно. От моего дома к маршрутке меньше 150 метров, от м. академгородок 9км. У кого есть авто 9 км - смешное расстояние.

Для примера, я люблю бучанский парк, летом там бываю каждые выходные, мне не облом проехать туда 10км на авто или на самокате.

Для кого 10км пипец как много, Киев в 10 раз более неудобный чем Ирпень,

От меня в радиусе 2 км 8 супермаркетов (в ТЧ Сильпо и два новуса), школа, два парка, набережная, амбулатория, больница добробут, отделения 5ти банков, кинотеатр, 4 ресторана, несколько стоматологий, отель, около 10 аптек, сто, все коммунальные службы, разные там алло-эльдорадо и ЖД станция на всякий случай.
«зарубежные гости», которым в лавине нравится больше, чем на днепровских склонах и в парке наталка, хозяин, для которого нет проблем проехать 10 км на электросамокате (зимой тоже?) шоп погулять в бучанском парке - вы друг друга нашли

не надоело бредить?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 08:02

  Hotab написав:
  Frant написав:
  zerocool написав:Жив у передмісті – гості намагалися не приїжджати, це ж бляха, стільки пиляти в якісь єпеня щоб трохи випити? І до ціни відразу додається недешеве таксі і багато забраного часу. Нєє, довай в цєнтрє гдє-то.
А живеш десь на Подолі в убитому будинку - від гостей відбою немає, і всім абсолютно пофіг, що в тебе ні охорони ні відеоспостереження та і кухня не з тим ремонтом

Абсолютний факт!
Їхати за 25 км туди, 25 км назад, і випити нічого не можна (тому що за кермом).


То може небідній людині зі статками 0.5 млн доларів та 300$ щомісяця на охорону можна зустрічати гостей в ресторані, а не дома? :D

Небідні люди - не куплять найдешевше житло, до того ж в Єпенях. І не використовують електросамокат як повсякденний транспорт.
І не скаржаться, що транспортування нової шафи з Києва в Ірпінь коштує аж 800 грн!(((
То все від "бахатства" нашого "мегаексперта", який постійно видає бідність за доброчинність)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 08:31

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:Небідні люди - не куплять найдешевше житло

Та я про вас то взагалі.
Hotab
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  #<1 ... 89909192
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