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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 лют, 2022 09:37
Яка каша в голові у деяких сучасних людей!
Деградація системи середньої та вищої освіти вже дала результат)))
Навіщо видавати бідність за доброчинність, а квартиру в Єпенях, вартістю як вбита 1к "хрущовка" на окраїні Києва - за велике досягнення??????
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Frant
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Додано: Суб 05 лют, 2022 09:41
vitaliian написав: kingkongovets написав: Hotab написав:kingkongovets
, ЖК Патріотів прям в самом бучанском парке.
ну безусловно парк в буче - центр цивилизации)
крутая локация)))
нафиг то метро? бггг
Вот у тебя куча личного транспорта, электро дырчик кажется есть, а сам дрочишь на метро. Наверное совковая привычка.
Может ты такой же олигарх как франт?
Из моего окружения метро пользуются только дети, когда их родители на работе. У всех по 1-2 авто в семье, я скорее удивлюсь если у кого то не будет авто.
Замість того, щоб купляти неліквід в Єпенях, а потім утримувати два автомобілі в сім'ї - тому що без них ніяк - може, варто було купити для себе квартиру в Києві, біля метро??? А на звільнені кошти - кожні 5-6 років купляти черговий "хрущ" під оренду в Києві, ні?
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Додано: Суб 05 лют, 2022 09:46
Frant написав:
Замість того, щоб купляти неліквід в Єпенях, а потім утримувати два автомобілі в сім'ї - тому що без них ніяк - може, варто було купити для себе квартиру в Києві, біля метро??? А на звільнені кошти - кожні 5-6 років купляти черговий "хрущ" під оренду в Києві, ні?
Метро в Киеве, да и ОТ - просто шлак. Без автомобиля ты в Киеве просто человек второго сорта.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 09:59
Frant написав: vitaliian написав:
Вот у тебя куча личного транспорта, электро дырчик кажется есть, а сам дрочишь на метро. Наверное совковая привычка.
Может ты такой же олигарх как франт?
Из моего окружения метро пользуются только дети, когда их родители на работе. У всех по 1-2 авто в семье, я скорее удивлюсь если у кого то не будет авто.
Замість того, щоб купляти неліквід в Єпенях, а потім утримувати два автомобілі в сім'ї - тому що без них ніяк - може, варто було купити для себе квартиру в Києві, біля метро??? А на звільнені кошти - кожні 5-6 років купляти черговий "хрущ" під оренду в Києві, ні?
Неликвиды как раз в Киеве, в Ирпене по 1,25куе метр пока продажи есть (то что в 2019 стоило 950)
Правильно, на разницу стоимости одинакового жилья в Ирпене и Киеве как раз можно хрущ или коммерцию купить. Чтобы продать в Ирпене одну а в Киеве купить 2 такие же квартиры это ваши больные Фантазии. А наоборот можно. Но эта лавочка скоро закроется.
Метро не решает всех задач, не надо его переоценивать во первых оно далеко не везде есть, во вторых тяжести на чем на кравчучке возить? А крупные суммы наличными, а подругу в "кино-потанцуем" тоже на метро тягать? А велик если куда то далеко едешь с ним, тоже в метро?
Пройдите пешкарусом с детьми от метро в Наталку и обратно. Слишком вы далеки от жизни.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 10:31
Я довго сміявся)))
Ситуація - точно як в байці Л.Глібова, про лисицю і виноград)))
Дійсно,навіщо те метро, коли є свіже повітря і їжаки бігають))) і болота є десь поблизу, можна карасів ловити прямо з балкона)))
Правда, чомусь 1м2 житла в Києві коштує двічі дорожче, ніж в Ірпені, Бучі чи Вишгороді))) і втричі дорожче, ніж в Ніжині чи Коростені)))
Пиши ще!
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Frant
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Додано: Суб 05 лют, 2022 11:14
vitaliian написав:А велик если куда то далеко едешь с ним, тоже в метро?
Пройдите пешкарусом с детьми от метро в Наталку и обратно. Слишком вы далеки от жизни.
я в наталку езжу на велике через парковый мост, труханов и северный мост - отличный маршрут, минут 20 от дома
зачем велик в метро тащить?!
это как раз ты своим ирпенятником слишком далек и от киева и нормальной городской жизни вообще
впрочем как и твои чулано-колясочные от «коммеррции»
но ты упорно пишешь и пишешь свои глупости и крысишься на всех, кто тебе на них указывает - а не указал уже только ленивый
так зачем ты так упорно выставляешь себя дураком?
зы:
ты так и не ответил - пропустил наверное три моих предыдущих вопроса - так удалось ли тебе записаться через хелси к врачу в ирпене?
а, компетентный ты наш?)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 05 лют, 2022 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 11:16
Ірпіньська обліківка не знає, що таке метро і навіщо воно потрібно.
Можливо, хтось пояснить їй???
Схоже, що вона виросла і прожила життя в Єпенях Єпенів.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 11:41
Frant написав:
Ірпіньська обліківка не знає, що таке метро і навіщо воно потрібно.
Можливо, хтось пояснить їй???
Схоже, що вона виросла і прожила життя в Єпенях Єпенів.
Да да вы как раз объясните зачем оно нужно, или образования не хватает.
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vitaliian
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Додано: Суб 05 лют, 2022 11:43
kingkongovets написав:
так и не ответил - пропустил наверное три моих предыдущих вопроса - так удалось ли тебе записаться через хелси к врачу в ирпене?
а, компетентный ты наш?)
мне на моменте врач не нужен, а записываться на слабо предлагай кому то другому с пониженным интеллектом. С записью к врачу у меня никогда проблем не было. Если у какого то неудачника с Фейсбука палец отпадает позвонить и записаться, остаётся только вопрос зачем ты его читаешь, любишь неудачников? Я тебе дал ссылки на аккаунты успешных ирпенчан, их читай.
Слишком много с твоей стороны манипуляций, по Киеву ты читаешь Кличко и простишь его победные серенады, а по Ирпеню читаешь неудачников которые влезли в проблемные ЖК или безрукие не могут врача вызвать. Неужели думаешь все идиоты и никто не понимает из какой лужы ты черпаешь это гавно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 05 лют, 2022 11:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 11:46
vitaliian написав: kingkongovets написав:
так и не ответил - пропустил наверное три моих предыдущих вопроса - так удалось ли тебе записаться через хелси к врачу в ирпене?
а, компетентный ты наш?)
мне на моменте врач не нужен, а записываться на слабо предлагай кому то другому с пониженным интеллектом.
так ты ж вчера мне доказывал шо онлайн запись через хелси в ирпене работает и называл меня «некомпетентным», а теперь морозишься и елозишь жопой)
не работает хелси в ирпене, чуть поработалп и снова квест с висением на телефоне полсуток для записи к врачу
не надо врать шоп потом так позорно не юлить
зы:
не врал бы ты так беспардонно - никто бы тебя в твое вранье так регулярно бы не макал
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