Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Додано: Суб 05 лют, 2022 09:59

Frant написав: vitaliian написав: Вот у тебя куча личного транспорта, электро дырчик кажется есть, а сам дрочишь на метро. Наверное совковая привычка.



Может ты такой же олигарх как франт?



Из моего окружения метро пользуются только дети, когда их родители на работе. У всех по 1-2 авто в семье, я скорее удивлюсь если у кого то не будет авто. Вот у тебя куча личного транспорта, электро дырчик кажется есть, а сам дрочишь на метро. Наверное совковая привычка.Может ты такой же олигарх как франт?Из моего окружения метро пользуются только дети, когда их родители на работе. У всех по 1-2 авто в семье, я скорее удивлюсь если у кого то не будет авто.

Замість того, щоб купляти неліквід в Єпенях, а потім утримувати два автомобілі в сім'ї - тому що без них ніяк - може, варто було купити для себе квартиру в Києві, біля метро??? А на звільнені кошти - кожні 5-6 років купляти черговий "хрущ" під оренду в Києві, ні? Замість того, щоб купляти неліквід в Єпенях, а потім утримувати два автомобілі в сім'ї - тому що без них ніяк - може, варто було купити для себе квартиру в Києві, біля метро??? А на звільнені кошти - кожні 5-6 років купляти черговий "хрущ" під оренду в Києві, ні?

Неликвиды как раз в Киеве, в Ирпене по 1,25куе метр пока продажи есть (то что в 2019 стоило 950)Правильно, на разницу стоимости одинакового жилья в Ирпене и Киеве как раз можно хрущ или коммерцию купить. Чтобы продать в Ирпене одну а в Киеве купить 2 такие же квартиры это ваши больные Фантазии. А наоборот можно. Но эта лавочка скоро закроется.Метро не решает всех задач, не надо его переоценивать во первых оно далеко не везде есть, во вторых тяжести на чем на кравчучке возить? А крупные суммы наличными, а подругу в "кино-потанцуем" тоже на метро тягать? А велик если куда то далеко едешь с ним, тоже в метро?Пройдите пешкарусом с детьми от метро в Наталку и обратно. Слишком вы далеки от жизни.