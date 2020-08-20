Еее!
Хамство небагатої і слабо освіченої людини з Єпенів, яка намагається довести, що вона заможна і розумна і купила квартиру в Єпенях не тому, що на Київ не вистачило грошей, а тому що "в Єпенях сосни ростуть і жаби квакають"(((
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 лют, 2022 12:05
Еее!
Хамство небагатої і слабо освіченої людини з Єпенів, яка намагається довести, що вона заможна і розумна і купила квартиру в Єпенях не тому, що на Київ не вистачило грошей, а тому що "в Єпенях сосни ростуть і жаби квакають"(((
Додано: Суб 05 лют, 2022 12:25
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
да нет, я думаю шо идиот тут только один и как раз тот шо сидит в луже)))
Додано: Суб 05 лют, 2022 12:55
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
кто там спрашивал почему свет не отрубают?) бггг
|