RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:05

  vitaliian написав:
  Frant написав:Ірпіньська обліківка не знає, що таке метро і навіщо воно потрібно.
Можливо, хтось пояснить їй???
Схоже, що вона виросла і прожила життя в Єпенях Єпенів.

Да да вы как раз объясните зачем оно нужно, или образования не хватает.
Еее!
Хамство небагатої і слабо освіченої людини з Єпенів, яка намагається довести, що вона заможна і розумна і купила квартиру в Єпенях не тому, що на Київ не вистачило грошей, а тому що "в Єпенях сосни ростуть і жаби квакають"(((
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22623
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1433 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:25

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:Неужели думаешь все идиоты и никто не понимает из какой лужы ты черпаешь это гавно.


да нет, я думаю шо идиот тут только один и как раз тот шо сидит в луже)))
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10431
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:55

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

кто там спрашивал почему свет не отрубают?) бггг
Зображення

Зображення

Зображення



https://www.facebook.com/groups/irpin.d ... 781506249/

и веталь шото замолчал…
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10431
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:23

Тому що електроенергія відключилась в райських ірпеньських кущах)))
Мороз на дворі, хоч і слабкий.

Влітку,в спеку, коли всі включать кондиціонери на охолодження - електроенергія в Ірпені теж буде пропадати)))

Нерівна боротьба з реальністю)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22623
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1433 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 92939495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9419, 9420, 9421
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
94207 15366002
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 17:39
Faceless
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2174, 2175, 2176
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21753 5086710
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 05:39
vitaliian
Буча или Вышгород, куда лучше переехать? 1, 2
Помещик » Чет 20 сер, 2020 15:16
19 11733
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 22:15
fox767676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1087)
05.02.2022 17:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.