Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Додано: Суб 05 лют, 2022 11:14

vitaliian написав: А велик если куда то далеко едешь с ним, тоже в метро?



Пройдите пешкарусом с детьми от метро в Наталку и обратно. Слишком вы далеки от жизни.

я в наталку езжу на велике через парковый мост, труханов и северный мост - отличный маршрут, минут 20 от домазачем велик в метро тащить?!это как раз ты своим ирпенятником слишком далек и от киева и нормальной городской жизни вообщевпрочем как и твои чулано-колясочные от «коммеррции»но ты упорно пишешь и пишешь свои глупости и крысишься на всех, кто тебе на них указывает - а не указал уже только ленивыйтак зачем ты так упорно выставляешь себя дураком?зы:ты так и не ответил - пропустил наверное три моих предыдущих вопроса - так удалось ли тебе записаться через хелси к врачу в ирпене?а, компетентный ты наш?)