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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:31

Я довго сміявся)))
Ситуація - точно як в байці Л.Глібова, про лисицю і виноград)))
Дійсно,навіщо те метро, коли є свіже повітря і їжаки бігають))) і болота є десь поблизу, можна карасів ловити прямо з балкона)))

Правда, чомусь 1м2 житла в Києві коштує двічі дорожче, ніж в Ірпені, Бучі чи Вишгороді))) і втричі дорожче, ніж в Ніжині чи Коростені)))
Пиши ще!
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:14

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:А велик если куда то далеко едешь с ним, тоже в метро?

Пройдите пешкарусом с детьми от метро в Наталку и обратно. Слишком вы далеки от жизни.


я в наталку езжу на велике через парковый мост, труханов и северный мост - отличный маршрут, минут 20 от дома
зачем велик в метро тащить?!

это как раз ты своим ирпенятником слишком далек и от киева и нормальной городской жизни вообще
впрочем как и твои чулано-колясочные от «коммеррции»

но ты упорно пишешь и пишешь свои глупости и крысишься на всех, кто тебе на них указывает - а не указал уже только ленивый

так зачем ты так упорно выставляешь себя дураком?

зы:
ты так и не ответил - пропустил наверное три моих предыдущих вопроса - так удалось ли тебе записаться через хелси к врачу в ирпене?
а, компетентный ты наш?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 05 лют, 2022 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:43

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  kingkongovets написав:так и не ответил - пропустил наверное три моих предыдущих вопроса - так удалось ли тебе записаться через хелси к врачу в ирпене?
а, компетентный ты наш?)
мне на моменте врач не нужен, а записываться на слабо предлагай кому то другому с пониженным интеллектом. С записью к врачу у меня никогда проблем не было. Если у какого то неудачника с Фейсбука палец отпадает позвонить и записаться, остаётся только вопрос зачем ты его читаешь, любишь неудачников? Я тебе дал ссылки на аккаунты успешных ирпенчан, их читай.

Слишком много с твоей стороны манипуляций, по Киеву ты читаешь Кличко и простишь его победные серенады, а по Ирпеню читаешь неудачников которые влезли в проблемные ЖК или безрукие не могут врача вызвать. Неужели думаешь все идиоты и никто не понимает из какой лужы ты черпаешь это гавно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 05 лют, 2022 11:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:46

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:так и не ответил - пропустил наверное три моих предыдущих вопроса - так удалось ли тебе записаться через хелси к врачу в ирпене?
а, компетентный ты наш?)
мне на моменте врач не нужен, а записываться на слабо предлагай кому то другому с пониженным интеллектом.
так ты ж вчера мне доказывал шо онлайн запись через хелси в ирпене работает и называл меня «некомпетентным», а теперь морозишься и елозишь жопой)

не работает хелси в ирпене, чуть поработалп и снова квест с висением на телефоне полсуток для записи к врачу

не надо врать шоп потом так позорно не юлить

зы:
не врал бы ты так беспардонно - никто бы тебя в твое вранье так регулярно бы не макал
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:25

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:Неужели думаешь все идиоты и никто не понимает из какой лужы ты черпаешь это гавно.


да нет, я думаю шо идиот тут только один и как раз тот шо сидит в луже)))
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:55

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

кто там спрашивал почему свет не отрубают?) бггг
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https://www.facebook.com/groups/irpin.d ... 781506249/

и веталь шото замолчал…
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:58

село Ирпень

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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 09:03

Чому модерація дозволяє обліківці Віталіан ліпити всякий флуд, дурню,фото, яка не відносяться до теми форуму?))
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