дофіга у вас двоколісного транспорту (10), імхо.
Два гаражі в центрі мінімум, або будинок з підвалом в Царському :)
тоді краще "зимовий" самокат-всесезон, як у vitaliian.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 12:50
дофіга у вас двоколісного транспорту (10), імхо.
Два гаражі в центрі мінімум, або будинок з підвалом в Царському :)
тоді краще "зимовий" самокат-всесезон, як у vitaliian.
Додано: Нед 06 лют, 2022 13:00
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
первый этаж с цоколем я сдаю)
но есть большой гараж, в котором даже при стоящем в нем рэме есть место и для моциков и даже для мастерской)
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