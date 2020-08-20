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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лют, 2022 13:00
stas_rst написав:
дофіга у вас двоколісного транспорту (10), імхо.
Два гаражі в центрі мінімум, або будинок з підвалом в Царському
тоді краще "зимовий" самокат-всесезон, як у vitaliian
.
первый этаж с цоколем я сдаю)
но есть большой гараж, в котором даже при стоящем в нем рэме есть место и для моциков и даже для мастерской)
самокаты и прочий малый транспорт последней мили зимой - идиотизм
но идиотов у нас много
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Додано: Нед 06 лют, 2022 16:30
stas_rst написав:
дофіга у вас двоколісного транспорту (10), імхо.
Два гаражі в центрі мінімум, або будинок з підвалом в Царському
тоді краще "зимовий" самокат-всесезон, як у vitaliian
.
Електросамокат взимку???
Все таки - наскільки проживання в Єпенях спотворює світогляд(((
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