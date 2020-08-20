RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 13:00

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

stas_rst написав:дофіга у вас двоколісного транспорту (10), імхо.
Два гаражі в центрі мінімум, або будинок з підвалом в Царському :)
тоді краще "зимовий" самокат-всесезон, як у vitaliian.
первый этаж с цоколем я сдаю)
но есть большой гараж, в котором даже при стоящем в нем рэме есть место и для моциков и даже для мастерской)
самокаты и прочий малый транспорт последней мили зимой - идиотизм
но идиотов у нас много
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10436
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:30

  stas_rst написав:дофіга у вас двоколісного транспорту (10), імхо.
Два гаражі в центрі мінімум, або будинок з підвалом в Царському :)
тоді краще "зимовий" самокат-всесезон, як у vitaliian.

Електросамокат взимку???
Все таки - наскільки проживання в Єпенях спотворює світогляд(((
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22617
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1433 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 92939495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mozzila2010, Ромасик, zerocool і 11 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9423, 9424, 9425
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
94244 15385275
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 16:41
Ромасик
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2174, 2175, 2176
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21759 5100073
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 14:21
kingkongovets
Буча или Вышгород, куда лучше переехать? 1, 2
Помещик » Чет 20 сер, 2020 15:16
19 11763
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 22:15
fox767676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (168)
06.02.2022 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.