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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:49

Учитывая все аргументы, похоже, что хрущ в Киеве переигрывает единичку в пригороде.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:56

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

приколы нашего городка
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:02

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:48

kingkongovets я теж там жив до 2015 :) за Податковою академією :) майже на Пушкінській :) втік ... бачу, що вчасно :)

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stas_rst
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