Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Додано: Пон 07 лют, 2022 09:49
Учитывая все аргументы, похоже, что хрущ в Киеве переигрывает единичку в пригороде.
Investor_K
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Додано: Пон 07 лют, 2022 22:02
kingkongovets
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stas_rst
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Додано: Вів 08 лют, 2022 00:05
kingkongovets написав:
приколы нашего городка
Какая ещё облава и нахрена?
барабашов
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Додано: Вів 08 лют, 2022 01:00
барабашов написав: kingkongovets написав:
приколы нашего городка
Какая ещё облава и нахрена?
там попутки ловят прямо на остановке маршруток, пробки от этого там
kingkongovets
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Додано: Сер 09 лют, 2022 07:23
kingkongovets
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Додано: Сер 09 лют, 2022 08:00
Бедные жители Ирпеня!
Даже не знаю, чем им помочь.
Investor_K
Повідомлень: 7226
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Подякували: 717 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 08:14
Investor_K написав:
Бедные жители Ирпеня!
Даже не знаю, чем им помочь.
Тут всё просто - нужно провести реконструкцию распределительных сетей электроэнергии.
Осталось определиться за чей счет.
Примат
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Додано: Сер 09 лют, 2022 08:20
А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью -
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/
. Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином? Ради чего так страдать в ирпеньских ебенях, где даже самокат не подзарядить?
roberto dark
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