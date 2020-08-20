RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 93949596>
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:49

Учитывая все аргументы, похоже, что хрущ в Киеве переигрывает единичку в пригороде.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7226
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:56

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

приколы нашего городка
Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10515
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:02

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Зображення
Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10515
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:48

kingkongovets я теж там жив до 2015 :) за Податковою академією :) майже на Пушкінській :) втік ... бачу, що вчасно :)

Зображення
Зображення
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 27.02.19
Подякував: 815 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 00:05

  kingkongovets написав:приколы нашего городка
Зображення

Какая ещё облава и нахрена?
барабашов
 
Повідомлень: 2202
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 01:00

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

барабашов написав:
  kingkongovets написав:приколы нашего городка
Зображення

Какая ещё облава и нахрена?
там попутки ловят прямо на остановке маршруток, пробки от этого там
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10515
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:23

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Зображення

https://www.facebook.com/groups/5317919 ... 990979898/
Зображення
Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10515
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:00

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Бедные жители Ирпеня!
Даже не знаю, чем им помочь.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7226
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:14

  Investor_K написав:Бедные жители Ирпеня!
Даже не знаю, чем им помочь.


Тут всё просто - нужно провести реконструкцию распределительных сетей электроэнергии.
Осталось определиться за чей счет.
Примат
 
Повідомлень: 106
З нами з: 09.12.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:20

А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином? Ради чего так страдать в ирпеньских ебенях, где даже самокат не подзарядить?
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 826
З нами з: 04.06.19
Подякував: 198 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 93949596>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9480, 9481, 9482
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
94818 15445397
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 08:49
Первый
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5106234
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Буча или Вышгород, куда лучше переехать? 1, 2
Помещик » Чет 20 сер, 2020 15:16
19 11836
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 22:15
fox767676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.