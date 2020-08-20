Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином? Ради чего так страдать в ирпеньских ебенях, где даже самокат не подзарядить?
щас веталю включат наконец свет и он придет сюда и всех разоблачит скажет, шо свет отключают тока лохам и неудачникам, а у него в «нормальном жк» все всегда гуд правда все никак не уговорю его написать это не здесь, а в одном из ирпенских топиков, а то там «лохи и неудачники» постоянно распространяют ложь и инсинуации про ирпень бгг
roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином? Ради чего так страдать в ирпеньских ебенях, где даже самокат не подзарядить?
щас веталю включат наконец свет и он придет сюда и всех разоблачит скажет, шо свет отключают тока лохам и неудачникам, а у него в «нормальном жк» все всегда гуд правда все никак не уговорю его написать это не здесь, а в одном из ирпенских топиков, а то там «лохи и неудачники» постоянно распространяют ложь и инсинуации про ирпень бгг
Можливо, лише так до людей дійде, що варто купляти квартиру в Києві, і біля метро? Трохи дорожче, проте ця різниця окупиться за декілька років.