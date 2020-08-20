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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9495969798>
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:24

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином? Ради чего так страдать в ирпеньских ебенях, где даже самокат не подзарядить?
щас веталю включат наконец свет и он придет сюда и всех разоблачит
скажет, шо свет отключают тока лохам и неудачникам, а у него в «нормальном жк» все всегда гуд
правда все никак не уговорю его написать это не здесь, а в одном из ирпенских топиков, а то там «лохи и неудачники» постоянно распространяют ложь и инсинуации про ирпень бгг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:27

  kingkongovets написав:
roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином? Ради чего так страдать в ирпеньских ебенях, где даже самокат не подзарядить?
щас веталю включат наконец свет и он придет сюда и всех разоблачит
скажет, шо свет отключают тока лохам и неудачникам, а у него в «нормальном жк» все всегда гуд
правда все никак не уговорю его написать это не здесь, а в одном из ирпенских топиков, а то там «лохи и неудачники» постоянно распространяют ложь и инсинуации про ирпень бгг

Можливо, лише так до людей дійде, що варто купляти квартиру в Києві, і біля метро?
Трохи дорожче, проте ця різниця окупиться за декілька років.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:36

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:варто купляти квартиру в Києві, і біля метро?
Трохи дорожче, проте ця різниця окупиться за декілька років


Згоден. Так воно і є.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:28

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином?

Алмаатинская - это ж0па мира. Да и 4-эт дома - это бараки? Постеснялись выложить фото дома?
Так и есть, хороший район - нада брать, да еще всего почти за котлетку Сержика
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BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:32

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

BIGor написав:
  roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином?

Алмаатинская - это ж0па мира. Да и 4-эт дома - это бараки? Постеснялись выложить фото дома?
Так и есть, хороший район - нада брать, да еще всего почти за котлетку Сержика
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сам то из какого мегаполиса пишешь?)
тебе и эта «жопа мира» оказалась не по зубам)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:33

  BIGor написав:
  roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином?

Алмаатинская - это ж0па мира. Да и 4-эт дома - это бараки? Постеснялись выложить фото дома?
Так и есть, хороший район - нада брать, да еще всего почти за котлетку Сержика
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Ціна зачовганої 1к квартири на окраїні Києва = ціна 2к новобуду з ремонтом в Єпенях.
"С'est la vie" :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:34

  kingkongovets написав:
BIGor написав:
  roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином?

Алмаатинская - это ж0па мира. Да и 4-эт дома - это бараки? Постеснялись выложить фото дома?
Так и есть, хороший район - нада брать, да еще всего почти за котлетку Сержика
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сам то из какого мегаполиса пишешь?)
тебе и эта «жопа мира» оказалась не по зубам)

А тебе отдрыстаному какое дело?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:36

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Заметил, как только конгодрист заходит в тупик - сразу переходит на личности.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:38

  Frant написав:
  BIGor написав:
  roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином?

Алмаатинская - это ж0па мира. Да и 4-эт дома - это бараки? Постеснялись выложить фото дома?
Так и есть, хороший район - нада брать, да еще всего почти за котлетку Сержика
Зображення

Ціна зачовганої 1к квартири на окраїні Києва = ціна 2к новобуду з ремонтом в Єпенях.
"С'est la vie" :mrgreen:


На місті Ірпінчан при вимкненні світла я б перекривав Житомирську трасу.
В пабліках всі можуть говрити, а як до діла доходить як завжди у всіх свох справи :shock:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:38

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

BIGor написав:Заметил, как только конгодрист заходит в тупик - сразу переходит на личности.
в тупик ты сам себя загоняешь постоянно и на личности переходишь тоже ты, а не я)
мне такое же дело до того, из какой жопы ты пишешь, как и тебе в твоей жопе до алмаатинской)

давай, назови меня еще и прокурором, лузер-истеричка)))
kingkongovets
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