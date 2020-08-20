RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 95969798>
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:40

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Хомякоид написав: На місті Ірпінчан при вимкненні світла я б перекривав Житомирську трасу.
В пабліках всі можуть говрити, а як до діла доходить як завжди у всіх свох справи :shock:
так они и перекрывают - улицы в ирпене, бгг
шоп тем, кому свет еще не отключили, жизнь медом не казалась)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10523
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:47

  kingkongovets написав:
BIGor написав:Заметил, как только конгодрист заходит в тупик - сразу переходит на личности.
в тупик ты сам себя загоняешь постоянно и на личности переходишь тоже ты, а не я)

бычара из 90-х, это что?
  kingkongovets написав: сам то из какого мегаполиса пишешь?)
тебе и эта «жопа мира» оказалась не по зубам)
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5803
З нами з: 19.09.10
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:48

  Хомякоид написав:На місті Ірпінчан при вимкненні світла я б перекривав Житомирську трасу.

Якого хрєна???
На місті влади - я відправив би туди нацгвардію з водометами і сльозоточивим газом.
Щоб звіздота знала своє місце.
Публіка купила дешеве житло, з проблемними документами. Які можуть бути претензії???
Не подобаються ірпіньські електропідстанції - най збирають кошти і проводять окрему виділену лінію від Запоріжської АЕС (до речі, найбільша АЕС в Європі). Тодів з електрикою все буде ок. Можете уявити, скільки коштує така виділена лінія??? З вартістю землі, сотень км товстого алюмінієвого кабелю, електровеж і робіт??? Забудовник здешевив на цьому, а звіздота хоче шари.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 лют, 2022 09:53, всього редагувалось 5 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22636
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1436 раз.
Подякували: 2363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:49

  Frant написав:
  BIGor написав:
  roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином?

Алмаатинская - это ж0па мира. Да и 4-эт дома - это бараки? Постеснялись выложить фото дома?
Так и есть, хороший район - нада брать, да еще всего почти за котлетку Сержика
Зображення

Ціна зачовганої 1к квартири на окраїні Києва = ціна 2к новобуду з ремонтом в Єпенях.
"С'est la vie" :mrgreen:

Поэтому лучше жить в Ирпене и мучаться - чем в жопе мира в районе Шлакоблок Киева в тесной 1-к.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5803
З нами з: 19.09.10
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:54

  BIGor написав:Поэтому лучше жить в Ирпене и мучаться - чем в жопе мира в районе Шлакоблок Киева в тесной 1-к.

Дивно читати це від людини, яка живе десь в райцентрі, за 200 км від Києва.
Чому шерифа турбують пробеми індіанців, тобто ірпінчан???
Чому пан не дбає про голодних африканських дітей????
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 лют, 2022 10:09, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22636
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1436 раз.
Подякували: 2363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:57

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

[quote="BIGor"]а еще лучше мучаться в родном селе и писать оттуда какая жопа на алмаатинской да, лузер?)

кстати если есть желание побазарить с «бычарой из 90х» лично - добро пожаловать в приват)
некоторые слова имеют вес только тогда, когда их говорят в глаза, правда такие как ты обычно борзые тока в инете, а при встрече глаза от земли оторвать не могут
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10523
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:59

  Frant написав:
  BIGor написав:Поэтому лучше жить в Ирпене и мучаться - чем в жопе мира в районе Шлакоблок Киева в тесной 1-к.

Дивно читати це від людини, яка живе десь в райцентрі, за 200 км від Києва.

Знову перехід на особистості? Яке тобі чмо діло де я живу? Ти ж не знаєш де я живу, і воняєш, так як і твій напарник - кінгконговець.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5803
З нами з: 19.09.10
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:00

  kingkongovets написав:
BIGor написав:а еще лучше мучаться в родном селе и писать оттуда какая жопа на алмаатинской да, лузер?)

кстати если есть желание побазарить с «бычарой из 90х» лично - добро пожаловать в приват)
некоторые слова имеют вес только тогда, когда их говорят в глаза, правда такие как ты обычно борзые тока в инете, а при встрече глаза от земли оторвать не могут

Ты бычара из 90-х, еще и закомплексованое, такие люди понимают только силу.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5803
З нами з: 19.09.10
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:01

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Что то учетки распоясались - как только скинул фото реального Киева.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5803
З нами з: 19.09.10
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:05

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

BIGor написав:Ты бычара из 90-х, еще и закомплексованое, такие люди понимают только силу.


самые закомплексованные тут вы с витальеном - у вас от одного упоминания о том, шо киев вам оказался не по зубам начинаются истерики и говно начинает из всех щелей хлестать)
реальный комплекс неполноценности)

так шо там насчет встречи с «закомплексованным бычарой, который понимает тока силу», ссыкло?)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10523
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2405 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 95969798>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9481, 9482, 9483
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
94825 15446853
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 10:10
Феодал
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5106439
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Буча или Вышгород, куда лучше переехать? 1, 2
Помещик » Чет 20 сер, 2020 15:16
19 11846
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 22:15
fox767676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2728)
09.02.2022 10:13
Південний (1066)
09.02.2022 09:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.