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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 09:40
Хомякоид написав:
На місті Ірпінчан при вимкненні світла я б перекривав Житомирську трасу.
В пабліках всі можуть говрити, а як до діла доходить як завжди у всіх свох справи
так они и перекрывают - улицы в ирпене, бгг
шоп тем, кому свет еще не отключили, жизнь медом не казалась)
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:47
kingkongovets написав:
BIGor написав:Заметил, как только конгодрист заходит в тупик - сразу переходит на личности.
в тупик ты сам себя загоняешь постоянно и на личности переходишь тоже ты, а не я)
бычара из 90-х, это что?
kingkongovets написав:
сам то из какого мегаполиса пишешь?)
тебе и эта «жопа мира» оказалась не по зубам)
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:48
Хомякоид написав:
На місті Ірпінчан при вимкненні світла я б перекривав Житомирську трасу.
Якого хрєна???
На місті влади - я відправив би туди нацгвардію з водометами і сльозоточивим газом.
Щоб звіздота знала своє місце.Публіка купила дешеве житло, з проблемними документами. Які можуть бути претензії???
Не подобаються ірпіньські електропідстанції - най збирають кошти і проводять окрему виділену лінію від Запоріжської АЕС (до речі, найбільша АЕС в Європі). Тодів з електрикою все буде ок. Можете уявити, скільки коштує така виділена лінія??? З вартістю землі, сотень км товстого алюмінієвого кабелю, електровеж і робіт??? Забудовник здешевив на цьому, а звіздота хоче шари.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 09 лют, 2022 09:53, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:49
Поэтому лучше жить в Ирпене и мучаться - чем в жопе мира в районе Шлакоблок Киева в тесной 1-к.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:54
BIGor написав:
Поэтому лучше жить в Ирпене и мучаться - чем в жопе мира в районе Шлакоблок Киева в тесной 1-к.
Дивно читати це від людини, яка живе десь в райцентрі, за 200 км від Києва.
Чому шерифа турбують пробеми індіанців, тобто ірпінчан???
Чому пан не дбає про голодних африканських дітей????
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 09 лют, 2022 10:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:57
[quote="BIGor"]а еще лучше мучаться в родном селе и писать оттуда какая жопа на алмаатинской да, лузер?)
кстати если есть желание побазарить с «бычарой из 90х» лично - добро пожаловать в приват)
некоторые слова имеют вес только тогда, когда их говорят в глаза, правда такие как ты обычно борзые тока в инете, а при встрече глаза от земли оторвать не могут
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:59
Frant написав: BIGor написав:
Поэтому лучше жить в Ирпене и мучаться - чем в жопе мира в районе Шлакоблок Киева в тесной 1-к.
Дивно читати це від людини, яка живе десь в райцентрі, за 200 км від Києва.
Знову перехід на особистості? Яке тобі чмо діло де я живу? Ти ж не знаєш де я живу, і воняєш, так як і твій напарник - кінгконговець.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 10:00
kingkongovets написав:
BIGor написав:а еще лучше мучаться в родном селе и писать оттуда какая жопа на алмаатинской да, лузер?)
кстати если есть желание побазарить с «бычарой из 90х» лично - добро пожаловать в приват)
некоторые слова имеют вес только тогда, когда их говорят в глаза, правда такие как ты обычно борзые тока в инете, а при встрече глаза от земли оторвать не могут
Ты бычара из 90-х, еще и закомплексованое, такие люди понимают только силу.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 10:01
Что то учетки распоясались - как только скинул фото реального Киева.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 10:05
BIGor написав:Ты бычара из 90-х, еще и закомплексованое, такие люди понимают только силу.
самые закомплексованные тут вы с витальеном - у вас от одного упоминания о том, шо киев вам оказался не по зубам начинаются истерики и говно начинает из всех щелей хлестать)
реальный комплекс неполноценности)
так шо там насчет встречи с «закомплексованным бычарой, который понимает тока силу», ссыкло?)
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