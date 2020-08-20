Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином? Ради чего так страдать в ирпеньских ебенях, где даже самокат не подзарядить?
щас веталю включат наконец свет и он придет сюда и всех разоблачит скажет, шо свет отключают тока лохам и неудачникам, а у него в «нормальном жк» все всегда гуд правда все никак не уговорю его написать это не здесь, а в одном из ирпенских топиков, а то там «лохи и неудачники» постоянно распространяют ложь и инсинуации про ирпень бгг
Хомякоид написав:На місті Ірпінчан при вимкненні світла я б перекривав Житомирську трасу.
Якого хрєна??? На місті влади - я відправив би туди нацгвардію з водометами і сльозоточивим газом. Щоб звіздота знала своє місце. Публіка купила дешеве житло, з проблемними документами. Які можуть бути претензії??? Не подобаються ірпіньські електропідстанції - най збирають кошти і проводять окрему виділену лінію від Запоріжської АЕС (до речі, найбільша АЕС в Європі). Тодів з електрикою все буде ок. Можете уявити, скільки коштує така виділена лінія??? З вартістю землі, сотень км товстого алюмінієвого кабелю, електровеж і робіт??? Забудовник здешевив на цьому, а звіздота хоче шари.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 лют, 2022 09:53, всього редагувалось 5 разів.
а мне, как жителю нового ЖК Киева у метро, хотелось бы поселится в районе низко высотных зданий (2-4 этажа), так как эти ЖК-скворечники поднадоели своими проблемами (не заехать не выехать, не припарковаться).
Примат написав:а мне, как жителю нового ЖК Киева у метро, хотелось бы поселится в районе низко высотных зданий (2-4 этажа), так как эти ЖК-скворечники поднадоели своими проблемами (не заехать не выехать, не припарковаться).
надеюсь шо у вас все получится и так все и произойдет стремиться в киев - нормально, но и стремиться вырваться из стартовых позиций в человейниках на окраинах в более комфортное жилье в лучшей локации - абсолютно нормально и очень похвально
но к этому стремятся тока самые мотивированные и очень быстро поэтому вчерашние новые «модные» жк превращаются в гетто лузеров и заробитчан