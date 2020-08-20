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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 94959697>
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:24

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином? Ради чего так страдать в ирпеньских ебенях, где даже самокат не подзарядить?
щас веталю включат наконец свет и он придет сюда и всех разоблачит
скажет, шо свет отключают тока лохам и неудачникам, а у него в «нормальном жк» все всегда гуд
правда все никак не уговорю его написать это не здесь, а в одном из ирпенских топиков, а то там «лохи и неудачники» постоянно распространяют ложь и инсинуации про ирпень бгг
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:28

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином?

Алмаатинская - это ж0па мира. Да и 4-эт дома - это бараки? Постеснялись выложить фото дома?
Так и есть, хороший район - нада брать, да еще всего почти за котлетку Сержика
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:32

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

BIGor написав:
  roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином?

Алмаатинская - это ж0па мира. Да и 4-эт дома - это бараки? Постеснялись выложить фото дома?
Так и есть, хороший район - нада брать, да еще всего почти за котлетку Сержика
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сам то из какого мегаполиса пишешь?)
тебе и эта «жопа мира» оказалась не по зубам)
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:40

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Хомякоид написав: На місті Ірпінчан при вимкненні світла я б перекривав Житомирську трасу.
В пабліках всі можуть говрити, а як до діла доходить як завжди у всіх свох справи :shock:
так они и перекрывают - улицы в ирпене, бгг
шоп тем, кому свет еще не отключили, жизнь медом не казалась)
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:48

  Хомякоид написав:На місті Ірпінчан при вимкненні світла я б перекривав Житомирську трасу.

Якого хрєна???
На місті влади - я відправив би туди нацгвардію з водометами і сльозоточивим газом.
Щоб звіздота знала своє місце.
Публіка купила дешеве житло, з проблемними документами. Які можуть бути претензії???
Не подобаються ірпіньські електропідстанції - най збирають кошти і проводять окрему виділену лінію від Запоріжської АЕС (до речі, найбільша АЕС в Європі). Тодів з електрикою все буде ок. Можете уявити, скільки коштує така виділена лінія??? З вартістю землі, сотень км товстого алюмінієвого кабелю, електровеж і робіт??? Забудовник здешевив на цьому, а звіздота хоче шари.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 лют, 2022 09:53, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:49

  Frant написав:
  BIGor написав:
  roberto dark написав:А я квартиру для vitaliian нашёл в Киеве, причем даже с ремонтом и мебелью - https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10296317/ . Не пора ли переезжать и стать полноценным киевлянином?

Алмаатинская - это ж0па мира. Да и 4-эт дома - это бараки? Постеснялись выложить фото дома?
Так и есть, хороший район - нада брать, да еще всего почти за котлетку Сержика
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Ціна зачовганої 1к квартири на окраїні Києва = ціна 2к новобуду з ремонтом в Єпенях.
"С'est la vie" :mrgreen:

Поэтому лучше жить в Ирпене и мучаться - чем в жопе мира в районе Шлакоблок Киева в тесной 1-к.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:13

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

а мне, как жителю нового ЖК Киева у метро, хотелось бы поселится в районе низко высотных зданий (2-4 этажа), так как эти ЖК-скворечники поднадоели своими проблемами (не заехать не выехать, не припарковаться).
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:22

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Примат написав:а мне, как жителю нового ЖК Киева у метро, хотелось бы поселится в районе низко высотных зданий (2-4 этажа), так как эти ЖК-скворечники поднадоели своими проблемами (не заехать не выехать, не припарковаться).
надеюсь шо у вас все получится и так все и произойдет
стремиться в киев - нормально, но и стремиться вырваться из стартовых позиций в человейниках на окраинах в более комфортное жилье в лучшей локации - абсолютно нормально и очень похвально

но к этому стремятся тока самые мотивированные и очень быстро поэтому вчерашние новые «модные» жк превращаются в гетто лузеров и заробитчан
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:30

Frant что такое ПОХу?
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:33

  Примат написав:Frant что такое ПОХу?

ПОХ = Позняки, Осокорки, Харківський.
Десь там є ЖК "Мордор". Вельми цікаве житло)))
Frant
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