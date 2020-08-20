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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 10:53
у меня ЖК у метро Ипподром
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Примат
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:04
Примат написав:у меня ЖК у метро Ипподром
Эврика?
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Faceless
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