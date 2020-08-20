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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 94959697
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:53

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

у меня ЖК у метро Ипподром
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:04

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Примат написав:у меня ЖК у метро Ипподром
Эврика?
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 31190
З нами з: 24.01.12
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  #<1 ... 94959697
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