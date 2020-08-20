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Додано: Сер 09 лют, 2022 10:53
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
у меня ЖК у метро Ипподром
Додано: Сер 09 лют, 2022 11:04
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Эврика?
Додано: Сер 09 лют, 2022 16:07
да и там в домах, в которых давно уже живут люди, сегодня отключают всему ЖК воду, так как что-то там не сдано было в эксплуатацию, плюс куча долгов и т.п.
Это нормально? И всем (государственным структурам типа полиции, всякие другие контролирующие органы) по барабану. Полное безвластие и произвол был, есть и, походу, будет.
Лучше бы я купил квартиру в фонде из СССР, в каком-то престижном районе и доме, он был бы скромен по сравнению с существующими новостроями, но было бы все Ок.
Додано: Сер 09 лют, 2022 16:25
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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