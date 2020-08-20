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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 10:53
у меня ЖК у метро Ипподром
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Примат
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:04
Примат написав:у меня ЖК у метро Ипподром
Эврика?
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Faceless
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:07
Faceless написав:
Примат написав:у меня ЖК у метро Ипподром
Эврика?
да и там в домах, в которых давно уже живут люди, сегодня отключают всему ЖК воду, так как что-то там не сдано было в эксплуатацию, плюс куча долгов и т.п.
Это нормально? И всем (государственным структурам типа полиции, всякие другие контролирующие органы) по барабану. Полное безвластие и произвол был, есть и, походу, будет.
Лучше бы я купил квартиру в фонде из СССР, в каком-то престижном районе и доме, он был бы скромен по сравнению с существующими новостроями, но было бы все Ок.
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Примат
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:25
Примат написав:
Лучше бы я купил квартиру...
2005...2010гг и с горизонтальной разводкой, даж на ПОХе
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Amethyst
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:03
Amethyst написав: Примат написав:
Лучше бы я купил квартиру...
2005...2010гг и с горизонтальной разводкой, даж на ПОХе
Сдача 2000- й, кирпич-горизонтальная. Счётчик поставил в 2013.
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lel
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:08
lel написав: Amethyst написав: Примат написав:
Лучше бы я купил квартиру...
2005...2010гг и с горизонтальной разводкой, даж на ПОХе
Сдача 2000- й, кирпич-горизонтальная. Счётчик поставил в 2013.
ну воо, и никаких проблем. Ну разве шо стоянки нема
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Amethyst
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:25
И стоянка 100 мест и подземный паркинг. До сих пор жалею, что не взял паркинг. Тогда казалось- дорого.( 5т).
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lel
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:26
lel написав:И стоянка 100 мест и подземный паркинг. До сих пор жалею, что не взял паркинг. Тогда казалось- дорого.( 5т).
а почем там паркинг у вас сдают?
тыщ по 5?
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kingkongovets
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:30
kingkongovets написав:
lel написав:И стоянка 100 мест и подземный паркинг. До сих пор жалею, что не взял паркинг. Тогда казалось- дорого.( 5т).
а почем там паркинг у вас сдают?
тыщ по 5?
Не знаю. Сосед купил в 2013 за 50т.второе место. Первое купил давно. На улице все вмещаются.
Метро 6-8 мин.
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lel
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:45
kingkongovets написав:
lel написав:И стоянка 100 мест и подземный паркинг. До сих пор жалею, что не взял паркинг. Тогда казалось- дорого.( 5т).
а почем там паркинг у вас сдают?
тыщ по 5?
Троя, наземный 750грн/мес (в октябре еще по 650 было)
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Amethyst
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