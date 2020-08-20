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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:51
Amethyst написав: kingkongovets написав:
lel написав:И стоянка 100 мест и подземный паркинг. До сих пор жалею, что не взял паркинг. Тогда казалось- дорого.( 5т).
а почем там паркинг у вас сдают?
тыщ по 5?
Троя, наземный 750грн/мес (в октябре еще по 650 было)
750 это аренда, или только коммуналка?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:05
kingkongovets написав: Amethyst написав: kingkongovets написав:
а почем там паркинг у вас сдают?
тыщ по 5?
Троя, наземный 750грн/мес (в октябре еще по 650 было)
750 это аренда, или только коммуналка?
Это абонплата за место на наземной стоянке с типаохраной )
Это не собственость. Стою там уже лет 15
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