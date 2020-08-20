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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:51

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Amethyst написав:
  kingkongovets написав:
lel написав:И стоянка 100 мест и подземный паркинг. До сих пор жалею, что не взял паркинг. Тогда казалось- дорого.( 5т).
а почем там паркинг у вас сдают?
тыщ по 5?

Троя, наземный 750грн/мес (в октябре еще по 650 было)
750 это аренда, или только коммуналка?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:05

  kingkongovets написав:
Amethyst написав:
  kingkongovets написав:а почем там паркинг у вас сдают?
тыщ по 5?

Троя, наземный 750грн/мес (в октябре еще по 650 было)
750 это аренда, или только коммуналка?

Это абонплата за место на наземной стоянке с типаохраной )
Это не собственость. Стою там уже лет 15
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:40

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Amethyst написав:
  kingkongovets написав:
Amethyst написав:[quote="5393553:kingkongovets"]а почем там паркинг у вас сдают?
тыщ по 5?

Троя, наземный 750грн/мес (в октябре еще по 650 было)
750 это аренда, или только коммуналка?

Это абонплата за место на наземной стоянке с типаохраной )
Это не собственость. Стою там уже лет 15[/quote]и есть места? так это супер
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:58

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  kingkongovets написав:и есть места? так это супер

места на ближних стоянках (5..7 мин пёхом) уже дифцит как 1..2 года, есть за 15..20 мин :) :)
А на ПОХе подобных мест нет
Amethyst
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