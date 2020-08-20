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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:51
Amethyst написав: kingkongovets написав:
lel написав:И стоянка 100 мест и подземный паркинг. До сих пор жалею, что не взял паркинг. Тогда казалось- дорого.( 5т).
а почем там паркинг у вас сдают?
тыщ по 5?
Троя, наземный 750грн/мес (в октябре еще по 650 было)
750 это аренда, или только коммуналка?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:05
kingkongovets написав: Amethyst написав: kingkongovets написав:
а почем там паркинг у вас сдают?
тыщ по 5?
Троя, наземный 750грн/мес (в октябре еще по 650 было)
750 это аренда, или только коммуналка?
Это абонплата за место на наземной стоянке с типаохраной )
Это не собственость. Стою там уже лет 15
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:40
Amethyst написав: kingkongovets написав:
Amethyst написав:[quote="5393553:kingkongovets"]а почем там паркинг у вас сдают?
тыщ по 5?
Троя, наземный 750грн/мес (в октябре еще по 650 было)
750 это аренда, или только коммуналка?
Это абонплата за место на наземной стоянке с типаохраной )
Это не собственость. Стою там уже лет 15[/quote]и есть места? так это супер
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:58
kingkongovets написав:
и есть места? так это супер
места на ближних стоянках (5..7 мин пёхом) уже дифцит как 1..2 года, есть за 15..20 мин
А на ПОХе подобных мест нет
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Додано: Сер 09 лют, 2022 19:42
Amethyst написав: kingkongovets написав:
и есть места? так это супер
места на ближних стоянках (5..7 мин пёхом) уже дифцит как 1..2 года, есть за 15..20 мин
А на ПОХе подобных мест нет
гы) так вы счастливчик просто)
поздравляю)
и за скока можно кому то передать право аренды?
это дето рядом с трц район? лисковская?
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 09 лют, 2022 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 20:16
kingkongovets написав: Amethyst написав: kingkongovets написав:
и есть места? так это супер
места на ближних стоянках (5..7 мин пёхом) уже дифцит как 1..2 года, есть за 15..20 мин
А на ПОХе подобных мест нет
гы) так вы счастливчик просто)
поздравляю)
и за скока можно кому то передать право аренды?
это дето рядом с трц район? лисковская?
Это угол Драйзера/Бальзака, вдоль трамвая
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Додано: Сер 09 лют, 2022 20:24
Amethyst написав: kingkongovets написав:
Amethyst написав:[quote="5393621:kingkongovets"]и есть места? так это супер
места на ближних стоянках (5..7 мин пёхом) уже дифцит как 1..2 года, есть за 15..20 мин
А на ПОХе подобных мест нет
гы) так вы счастливчик просто)
поздравляю)
и за скока можно кому то передать право аренды?
это дето рядом с трц район? лисковская?
Это угол Драйзера/Бальзака, вдоль трамвая[/quote]это не в вашем ли доме из белого силикатного кирпича олег динамит живет?)
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Додано: Сер 09 лют, 2022 20:34
kingkongovets написав:
это не в вашем ли доме из белого силикатного кирпича олег динамит живет?)
Олежик? Нее, не в нашем
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