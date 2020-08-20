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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:44

Amethyst у меня детство прошло в районе севастопольской площади, может поэтому тянет туда, там много зелени и шум аэропорта :wink:
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:57

  Примат написав:Amethyst у меня детство прошло в районе севастопольской площади, может поэтому тянет туда, там много зелени и шум аэропорта :wink:

Могу вам передать привет с Озёрной/Алексеевской, дома начала 70х (9эт). Куча сквериков :)
Заменили лифты, заменили окна на пластик и покрасили в подъездах.
Но всего 5КВт на хату, стояки канализации лопаются через один, стояки воды варены-переварены и не менялись 50 лет, крыша с техэтажем повесне протекает сразу на -2 этажа.
Платежка за отопление начинается с 2500грн
Amethyst
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