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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:44

Amethyst у меня детство прошло в районе севастопольской площади, может поэтому тянет туда, там много зелени и шум аэропорта :wink:
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:57

  Примат написав:Amethyst у меня детство прошло в районе севастопольской площади, может поэтому тянет туда, там много зелени и шум аэропорта :wink:

Могу вам передать привет с Озёрной/Алексеевской, дома начала 70х (9эт). Куча сквериков :)
Заменили лифты, заменили окна на пластик и покрасили в подъездах.
Но всего 5КВт на хату, стояки канализации лопаются через один, стояки воды варены-переварены и не менялись 50 лет, крыша с техэтажем повесне протекает сразу на -2 этажа.
Платежка за отопление начинается с 2500грн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:28

  Amethyst написав:Могу вам передать привет с Озёрной/Алексеевской, дома начала 70х (9эт). Куча сквериков :)
Заменили лифты, заменили окна на пластик и покрасили в подъездах.
Но всего 5КВт на хату, стояки канализации лопаются через один, стояки воды варены-переварены и не менялись 50 лет, крыша с техэтажем повесне протекает сразу на -2 этажа.
Платежка за отопление начинается с 2500грн

У родичів приблизно такий самий будинок - крім пластику, ліфтів та ремонту під'їзду створили ОСББ, за програмою співфінансування зробили капремонт даху та підвалу, +нова проводка та замінили всі стояки на пластик. Утеплення теж зробили хоч і не повне, опалення починається від <1000.
Причому обійшлося це кожній квартирі у відносні копійки.

Отже, все не від будинку залежить, а від його мешканців.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:35

  Примат написав:Люди, с документами на квартиры, живут уже много лет в ЖК Эврика, но тут вдруг выясняется, что сети водоканала не введены в эксплуатацию, хотя дома сданы в эксплуатацию. Там зависла какая-то сумма долга (за что не понятно, но Аркады нет, спросить уже не с кого).

Водоканал отключает воду всему !!! ЖК Эврика. Крайних нет. Никого не интересуют проблемы пересичных.

Часом, це не ті два-три сумновідомих величезних недобуди біля метро "Іподром"???
Пару років назад - там ніхто не жив, тому що комунікації не були підключені.
Frant
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  #<1 ... 96979899
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