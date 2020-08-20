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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 лют, 2022 09:44
Amethyst
у меня детство прошло в районе севастопольской площади, может поэтому тянет туда, там много зелени и шум аэропорта
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Примат
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Додано: Чет 10 лют, 2022 09:57
Примат написав:Amethyst
у меня детство прошло в районе севастопольской площади, может поэтому тянет туда, там много зелени и шум аэропорта
Могу вам передать привет с Озёрной/Алексеевской, дома начала 70х (9эт). Куча сквериков
Заменили лифты, заменили окна на пластик и покрасили в подъездах.
Но всего 5КВт на хату, стояки канализации лопаются через один, стояки воды варены-переварены и не менялись 50 лет, крыша с техэтажем повесне протекает сразу на -2 этажа.
Платежка за отопление начинается с 2500грн
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Amethyst
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:28
Amethyst написав:
Могу вам передать привет с Озёрной/Алексеевской, дома начала 70х (9эт). Куча сквериков
Заменили лифты, заменили окна на пластик и покрасили в подъездах.
Но всего 5КВт на хату, стояки канализации лопаются через один, стояки воды варены-переварены и не менялись 50 лет, крыша с техэтажем повесне протекает сразу на -2 этажа.
Платежка за отопление начинается с 2500грн
У родичів приблизно такий самий будинок - крім пластику, ліфтів та ремонту під'їзду створили ОСББ, за програмою співфінансування зробили капремонт даху та підвалу, +нова проводка та замінили всі стояки на пластик. Утеплення теж зробили хоч і не повне, опалення починається від <1000.
Причому обійшлося це кожній квартирі у відносні копійки.
Отже, все не від будинку залежить, а від його мешканців.
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zerocool
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Додано: Чет 10 лют, 2022 17:35
Примат написав:
Люди, с документами на квартиры, живут уже много лет в ЖК Эврика, но тут вдруг выясняется, что сети водоканала не введены в эксплуатацию, хотя дома сданы в эксплуатацию. Там зависла какая-то сумма долга (за что не понятно, но Аркады нет, спросить уже не с кого).
Водоканал отключает воду всему !!! ЖК Эврика. Крайних нет. Никого не интересуют проблемы пересичных.
Часом, це не ті два-три сумновідомих величезних недобуди біля метро "Іподром"???
Пару років назад - там ніхто не жив, тому що комунікації не були підключені.
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Frant
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