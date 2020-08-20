Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 лют, 2022 09:44
Amethyst у меня детство прошло в районе севастопольской площади, может поэтому тянет туда, там много зелени и шум аэропорта
Додано: Чет 10 лют, 2022 09:57
Могу вам передать привет с Озёрной/Алексеевской, дома начала 70х (9эт). Куча сквериков
Заменили лифты, заменили окна на пластик и покрасили в подъездах.
Но всего 5КВт на хату, стояки канализации лопаются через один, стояки воды варены-переварены и не менялись 50 лет, крыша с техэтажем повесне протекает сразу на -2 этажа.
Платежка за отопление начинается с 2500грн
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:28
У родичів приблизно такий самий будинок - крім пластику, ліфтів та ремонту під'їзду створили ОСББ, за програмою співфінансування зробили капремонт даху та підвалу, +нова проводка та замінили всі стояки на пластик. Утеплення теж зробили хоч і не повне, опалення починається від <1000.
Причому обійшлося це кожній квартирі у відносні копійки.
Отже, все не від будинку залежить, а від його мешканців.
Додано: Чет 10 лют, 2022 17:35
Часом, це не ті два-три сумновідомих величезних недобуди біля метро "Іподром"???
Пару років назад - там ніхто не жив, тому що комунікації не були підключені.
Додано: Чет 10 лют, 2022 21:12
Впевненими кроками рухаємося до відкриття сучасного медичного центру в Ірпені. Зараз паралельно тривають фінальні внутрішньо-оздоблювальні роботи на всіх поверхах будівлі та встановлення новітнього обладнання у відділенні невідкладних станів.
На фото – кабінет із повністю готовим до роботи сучасним комп’ютерним томографом. Це надійний апарат Siemens на 64 зрізи, який може обстежувати пацієнтів вагою до 307 кг та робити томографію з контрастом. Його вартість 18 мільйонів гривень і отримали ми його у рамках програми Президента «Велике будівництво».
Також у рамках програми в медцентр надійшов й цифровий рентген-апарат вартістю 5 мільйонів гривень. Його встановлення саме завершується. Очікуємо на поставку апарату МРТ та ангіографа.
Крім цього, триває клопітка робота із забезпечення медцентру й всім іншим необхідним обладнанням та устаткуванням. У процесі тендер на облаштування так званих «чистих приміщень», а до кінця місяця відкриваємо процедуру закупівлі офісних та медичних меблів. На все це в нашому бюджеті ми передбачили понад 21 мільйон гривень.
Наголошую і нагадую, будівництво медичного центру на вулиці Садовій в Ірпені здійснюємо винятково за кошти бюджету громади. На це пішло вже майже 150 мільйонів гривень.
Додано: Чет 10 лют, 2022 21:19
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: П'ят 11 лют, 2022 07:13
За рівнем медицини - Єпеня ніколи,ніколи не зрівняються з Києвом. Тому ірпіньський обліківці навіть не варто постити ці "досягнення". Бред, подібно тому, що "кияни приїжджають штурмувати єпеньскі парки".
Додано: П'ят 11 лют, 2022 07:24
Віталіан, ти не задумуєшся, чому 1к квартира радянської епохи на окраїні Києва коштує дорожче,ніж сучасна двокімнатна квартира з ремонтом в Прикиївських Єпенях?)))
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