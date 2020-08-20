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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 08:09


Чудові фото, мені подобаються.
Завтра переїжджаю жити в Ірпінь, ближче до білок і соснового лісу(((
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:20

  vitaliian написав:открою вам секрет в Ирпене есть сданные дома с документами но жить в них нельзя или лифт не работает или питание переноской с 1го этажа . И таких жк хватает. А дом сдан доки есть


Ходити пішки на 9-й поверх - корисно!
Зразу видно, що забудовник дбає про здоров,я покупців.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 12:25

Только Ирпень

  flyman написав:Так само невідомо, що лишиться з Ірпеня/Бучі/Гостомеля
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❗️Війська РФ розбомбили Ірпінську міську поліклініку та новий медичний центр,- Карплюк

«В Ірпені та в сусідніх містах і селах - гуманітарна катастрофа. Частині ввезеної гуманітарки захопили окупанти. Меру Ірпеня окупанти погрожували вбивством та вимагали здати Ірпінь. Через пожежі в багатьох мікрорайонах довелося відключити газопостачання. Увсьому Приірпінні - трупи у підвалах та на вулицях, окупанти не дозволяють забирати тіла навіть «Червоному хресту», обстрілюють авто гуманітарної допомоги».
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