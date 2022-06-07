Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Наверное потому, что это условный телек, без которого ты проживёшь. Но без стиралки и посудомойки тебе твоя барышня (или жена) выест ложкой мозг. И микроволновки тоже. Да и если "Ванька" украл из твоего дома (квартиры) ее летние сандали, то ты тоже не отвертишься. Сам то походишь , конечно, в кроссовках, в которых бегаешь. Чаще стирая. А она нет.
Наверное потому, что это условный телек, без которого ты проживёшь. Но без стиралки и посудомойки тебе твоя барышня (или жена) выест ложкой мозг. И микроволновки тоже.
Недавно продал стиралку на олх б/у ей 8 лет за 70% первоначальной цены (в гривне), оторвали с руками. В магазинах дорого стало. Стиралка конечно в хозяйстве нужна. Не спорю. Авто которые я монитору за 3 месяца не проданы ни одно. Больше того ищу спецтехнику купить (бортовой грузовик с краном манипулятором) цены в долларах выше чем до войны. Я прозреваю. Ожидаемо, вся эта техника сейчас на войне. Большой кран туда где завалы не всегда подгонишь. И не везде он есть. Особенно где то на периферии.
Hotab написав:Один нужен точно. Уж в Ирпене то.
в 10-12 метрах от моего авто (осталось в Ирпене) разорвалось два снаряда, половины окон в доме нет, что с машиной отпишусь когда увижу, потому что на фото непонятно. Одно мое помещение коммерция вход завален строймусором от попадания снаряда (сам снаряд попал выше) . Тоже что с ним внутри непонятно. 5куе это только начать приводить все в порядок.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 кві, 2022 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Наверное потому, что это условный телек, без которого ты проживёшь. Но без стиралки и посудомойки тебе твоя барышня (или жена) выест ложкой мозг. И микроволновки тоже. Да и если "Ванька" украл из твоего дома (квартиры) ее летние сандали, то ты тоже не отвертишься. Сам то походишь , конечно, в кроссовках, в которых бегаешь. Чаще стирая. А она нет.
vitaliian написав:Накупить себе автомобиле
Один нужен точно. Уж в Ирпене то...
в Ирпене авто не нужен, пока моста нет, интересно, Зеленский туда под мостом пролазил? а технику надо брать, мир уже в долларовой инфляции...(
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 04 кві, 2022 17:34, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:а в "розвалюхе" - не дай Боже, в Ірпені буде за що жити
не сгущайте краски, разрушено там много но не то чтобы всё. Во вторых не надо платить за аренду. В третьих у кого не было пожара там остались вещи, одежда, обувь, ноутбук, посуда. Люди не бежали с набитыми рюкзаками. В пятых, в Киеве легче найти работу, чем в условной Шепетовке. Для кого то этот список длиннее. Другим просто некомфортно быть беженцем.
тут некоректно сформульовано питання: "повертатись" може значити "повернутись лише щоб неспішно забрати ВСІ свої речі - й виїхати остаточно"
Hotab написав:Когда восстановится импорт (в том числе для отстраивания инфраструктуры и воостаналения утраченного юриками и гражданами) , тогда и будет реальный курс. З.Ы. На свободной территории ПУМБ сегодня без проблем отдал 2.5 куе из карточки.
Типа импорт живёт своей жизнью. Много людей в армии не тратят деньги (долярчик ты много потратил за месяц?) другая половина - беженцы, они наоборот их тратят усиленно, особенно в Европах.
Мне уже несколько человек жаловались что ещё неделя две и они возвращаются в Ирпень, независимо от того будет ли там вода и электричество (сейчас нету), потому что банально в эмиграции уже не на что жить.
А там окажется что надо делать ремонт, или докупать то, что вынесли мородеры. Или поправлять здоровье.
Вижу в них больших покупателей импорта на ближайший год. Ну может мыло с шампунем импортные купят, или пенку для бритья. (не точно)
После войны начнется большое падение потребления по всем отраслям, кроме строительства и медицины. Во первых проелись запасы, во вторых надо восстанавливать жильё и здоровье.
Я за этот месяц копейки не заработал. О том когда восстановиться мой бизнес я даже не думаю.
Вже зараз сустрічав статистику, імпорт в тричі склався, експорт вдвічі. Поки статистика на користь самої красивої. Але. Але.
Diman написав:Поки статистика на користь самої красивої. Але. Але.
основные статьи расходов после войны будут недвижимость, транспорт, стройматериалы, медицина. Из импорта здесь только медикаменты, транспорт и топливо для него. Куда свалится наш экспорт - непредсказуемо. Ищу купить спецтранспорт, на момент купить такое (по адекватной цене) нереально. Думаю наверное продавцы или в армии или в беженцах. Возможно он конфискован армией и работает на завалах. Если не навезут техники из Европы, строить и ремонтировать дома будет нечем. Уже сейчас надо думать.