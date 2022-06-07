Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:

Hotab написав: Когда восстановится импорт (в том числе для отстраивания инфраструктуры и воостаналения утраченного юриками и гражданами) , тогда и будет реальный курс.

З.Ы. На свободной территории ПУМБ сегодня без проблем отдал 2.5 куе из карточки. Когда восстановится импорт (в том числе для отстраивания инфраструктуры и воостаналения утраченного юриками и гражданами) , тогда и будет реальный курс.З.Ы. На свободной территории ПУМБ сегодня без проблем отдал 2.5 куе из карточки.

Типа импорт живёт своей жизнью. Много людей в армии не тратят деньги (долярчик ты много потратил за месяц?) другая половина - беженцы, они наоборот их тратят усиленно, особенно в Европах.Мне уже несколько человек жаловались что ещё неделя две и они возвращаются в Ирпень, независимо от того будет ли там вода и электричество (сейчас нету), потому что банально в эмиграции уже не на что жить.А там окажется что надо делать ремонт, или докупать то, что вынесли мородеры. Или поправлять здоровье.Вижу в них больших покупателей импорта на ближайший год. Ну может мыло с шампунем импортные купят, или пенку для бритья. (не точно)После войны начнется большое падение потребления по всем отраслям, кроме строительства и медицины. Во первых проелись запасы, во вторых надо восстанавливать жильё и здоровье.Я за этот месяц копейки не заработал. О том когда восстановиться мой бизнес я даже не думаю.