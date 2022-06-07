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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 чер, 2022 23:28
В Кмевской области наверное у Украинки есть шанс. Безопасная локация, мегагидроартерия, удаленность от ядра во времена удаленки не критична
Додано: Чет 09 чер, 2022 00:24
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
А цивілізація там є?
Додано: Чет 09 чер, 2022 00:38
Був там в 2013, на Оболонь схоже.
Справжня цивілізація тільки в межах шенгенської зони, інше тільки тимчасові декорації
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